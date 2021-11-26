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​ВТБ снижает первый взнос на ипотеку по двум документам

09.12.2021 13:19
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке по двум документам в рамках программы «Победа над формальностями» до 10% от стоимости объекта, сообщает пресс-служба кредитной организации. Как уточняют в банке, эта программа дает возможность получить кредитное решение без подтверждения дохода и занятости, что особенно актуально для самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

«Для оформления ипотеки в рамках программы «Победа над формальностями» заемщику необходимы всего два документа — паспорт и СНИЛС. Денежные средства доступны на срок до 30 лет с максимальной суммой 30 млн рублей. При первоначальном взносе более 60% от стоимости квартиры ставка по кредиту снижается до минимального значения 8,9% годовых. Решение по кредиту банк принимает в течение суток», — говорится в релизе.

Оформление ипотеки с минимальным пакетом документов возможно также в рамках госсубсидирования: ставка по «Ипотеке с господдержкой 2020» — от 5,75%, для семей с детьми — от 4,7% (от 4,3% в ДФО), по «Дальневосточной ипотеке» — фиксированная 0,1%.

Условия, позволяющие получить жилищный кредит по двум документам со сниженным первоначальным взносом, доступны заемщикам ВТБ до 31 января 2022 года.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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