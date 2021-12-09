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ПСБ повышает ставки по вкладам

09.12.2021 13:50
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2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Промсвязьбанк

ПСБ повышает доходность по всей линейке депозитов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок по вкладам «Крутой процент», «Сильная ставка», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,4—0,7 п. п.

Максимальная ставка 10% годовых действует по вкладу «Крутой процент». Депозит открывается на 250 дней, срок разбит на процентные периоды, для каждого из которых действует своя процентная ставка. В первые 50 дней клиент получает повышенный доход 10%, при этом имеет возможность пополнять депозит на любые суммы. Ставка на период от 51 до 100 дней будет равна 9% годовых, от 101 до 250 дней — 7,5% годовых. Доход выплачивается в конце срока действия вклада. Депозит «Крутой процент» можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном или интернет-банке.

По депозиту «Сильная ставка», который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке, ставка увеличена до 9% годовых. По «Онлайн-вкладу» максимальная доходность составит 9,1% годовых. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозиту «Мой доход» ставка увеличена до 8,8% годовых, а для зарплатных клиентов и пенсионеров — до 8,9%, по вкладу с пополнением «Моя копилка» — до 7,35% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» — до 6,85% годовых.

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