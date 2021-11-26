Герман Греф рассказал о пугающих его ошибках

Глава СберБанка Герман Греф, выступая на прямой линии с сотрудниками, заявил, что боится двух типов ошибок: тех, которые могут нанести потенциально непоправимый урон, и повторения старых.

«Мы перешли в абсолютно новое состояние, когда нам непонятно, куда идти. Мы будем много ошибок совершать. Я всегда говорю, что я боюсь двух типов ошибок: непоправимые, которые могут нанести потенциально непоправимый урон, и я боюсь ошибаться второй раз. Наступать на те же самые грабли не очень приятно», — сказал глава крупнейшего российского банка.

Он добавил, что все остальные ошибки приемлемы и к ним нужно быть готовыми. При этом своим сотрудникам глава СберБанка посоветовал не печалиться из-за ошибок. «В конце концов, я за все отвечаю, и я разрешаю вам делать ошибки. Ничего страшного. Иначе мы не найдем верного пути», — заключил Греф.

В июне глава СберБанка говорил, что компания не простит сотруднику неуважительное поведение, которое может привести к отказу клиента от использования ее услуг.