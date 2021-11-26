​Главы американских банков обеспокоены растущей инфляцией

Руководители банков США во вторник выразили обеспокоенность продолжительным периодом высокой инфляции. Это усиливает давление на Федеральный резерв и может вынудить его ускорить сокращение скупки активов, сообщает Reuters.



Исполнительный директор Wells Fargo Чарли Шарф заявил, что ФРС, возможно, потребуется принять более оперативные меры для решения проблемы инфляции. Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон также ожидает продолжительного периода роста цен.

Международный валютный фонд на прошлой неделе предупредил об усилении инфляционного давления, особенно в Соединенных Штатах. Он заявил, что банки США должны уделять больше внимания инфляционным рискам.

«Есть основания полагать, что чиновники ФРС должны принимать решения быстрее, чем сейчас», — заявил Шарф, выступая на конференции Goldman Sachs Financial Services. Он добавил, что «инфляция очень, очень реальна и цены на производственные ресурсы значительно выше в большинстве отраслей, а нехватка рабочей силы и рост заработной платы чрезвычайны».

Также аналитики Morgan Stanley утверждают, что новейший вариант коронавируса, возможно, способствовал волатильности фондового рынка в последние дни, об этом пишет Fox Business. Однако они уверены, что инвесторы должны больше беспокоиться о более агрессивной в последнее время риторике ФРС.

В записке для клиентов стратеги во главе с Майклом Уилсоном указали, что они «не очень обеспокоены тем, что «омикрон» является основным фактором риска для акций», но предупредили о возможных проблемах после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе предположил, что Центральный банк США может ускорить прекращение поддержки экономики в связи с пандемией.

«Стимулирование на рынках все сокращается, и это приведет к снижению оценки компаний, как это всегда происходит на данном этапе любого восстановления», — говорится в примечании аналитиков.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

