​Эксперты: индекс S&P 500 вырастет на 10% в 2022 году

Индекс S&P 500 к концу 2022 года вырастет примерно на 10% от текущих уровней, чему будет способствовать продолжающееся восстановление экономики, считают аналитики инвестиционного банка Piper Sandler. Об этом сообщает Reuters.



«Мягкая денежно-кредитная политика и сохранение экономического импульса должны поддерживать аппетит к риску и сценарий», — говорится в отчете аналитиков. Они подтверждают свой прогноз на 2022 год в 5 150 для индекса S&P 500. При этом реальный ВВП в следующем году должен вырасти на 3,9%. Также ожидается, что восстановление рынка труда в США компенсирует рост инфляции.

В то же время MarkerWatch отмечает, что недавний всплеск волатильности на рынке может предвещать ухудшение состояния фондового рынка США в 2022 году. Это связано с ожиданием инвесторами переломного момента в денежно-кредитной политике.

«Это большой переходный период, который создает напряжение для инвесторов», — заявила экономист и директор по портфельной стратегии New York Life Investment Лорен Гудвин. По ее мнению, ФРС пытается сохранить гибкость в отношении потенциального повышения процентных ставок в следующем году. Ожидается, что усиление инфляционного давления приведет к большему росту ставок в 2022 году, чем эксперты считают в настоящее время, что создает больший рыночный риск.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru