Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам в рублях

Банк «Национальный Стандарт» с 9 декабря повысил процентные ставки по ряду срочных вкладов в рублях, сообщила пресс-служба кредитной организации.



По специальным депозитам «Зимний стандарт» и «Зимний стандарт Онлайн» (открываются на сумму от 5 тыс. рублей) ставка увеличена при размещении на срок 190 дней. Доходность вкладов на срок 370 дней не изменилась.

Ставка по депозиту «Зимний стандарт» (открывается на сроки от 190 до 370 дней) составляет от 7,75% до 8,6% годовых в следующих диапазонах:

от 5 тыс. до 30 тыс. рублей на 190 дней — 8,2%; на 370 дней — 7,75%

от 30 000,01 до 100 тыс. рублей на 190 дней — 8,3%; на 370 дней — 7,8%

от 100 000,01 до 1 млн рублей на 190 дней — 8,4%; на 370 дней — 7,9%

от 1 000 000, 01 до 100 млн рублей на 190 дней — 8,5%; на 370 дней — 8%

от 100 000 000, 01 и выше на 190 дней — 8,9%; на 370 дней — 8%

Ставка по вкладу «Зимний стандарт Онлайн» (открывается на сроки от 190 до 370 дней) составляет от 7,90% до 8,70% годовых в следующих диапазонах:

от 5 тыс. до 30 тыс. рублей на 190 дней — 8,3%; на 370 дней — 7,9%

от 30 000,01 до 100 тыс. рублей на 190 дней — 8,4%; на 370 дней — 8%

от 100 000,01 до 1 млн рублей на 190 дней — 8,5%; на 370 дней — 8%

от 1 000 000, 01 до 100 млн рублей на 190 дней — 8,6%; на 370 дней — 8%

от 100 000 000, 01 и выше на 190 дней — 8,7%; на 370 дней — 8%

Ставки по депозиту «Новый стандарт» установлены в диапазоне от 6% до 8,1% годовых, по вкладу «Новый стандарт Онлайн» — от 6,1% до 8,2% годовых. Как уточнили в банке, доходность изменилась в рамках размещения денежных средств на срок 181 день и зависит от срока и суммы размещения.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

По депозитам «Сберегательный стандарт» и «Сберегательный стандарт Онлайн», открываемым от 10 тыс. рублей, доходность теперь составляет от 6% до 8,2% годовых и от 6,1% до 8,3% годовых соответственно и также зависит от срока и суммы размещения денежных средств.

Вклад «Пенсионный стандарт» можно открыть на сумму от 10 тыс. рублей по ставкам от 6,35% до 8,2% годовых в зависимости от срока размещения.

Вклад «Платиновый стандарт» открывается на сумму от 3 млн рублей по ставкам от 6,85% до 7% годовых в зависимости от срока и суммы размещения (неснижаемого остатка).

По депозитам «Зимний стандарт», «Зимний стандарт Онлайн», «Платиновый стандарт» предусмотрена ежемесячная капитализация процентов. По вкладам «Сберегательный стандарт», «Сберегательный стандарт Онлайн», «Пенсионный стандарт» выплата процентов осуществляется на текущий счет, по продуктам «Новый стандарт» и «Новый стандарт Онлайн» — выплата процентов в конце срока.

Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех указанных депозитов, кроме вкладов «Новый стандарт Онлайн» и «Новый стандарт».

По депозитам с условиями пополнения имеется ограничение на внесение денежных средств — прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока договора.

По вкладу «Платиновый стандарт» возможны расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка.

При досрочном изъятии депозитов доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 0,01% годовых по всем договорам вкладов, кроме вкладов «Зимний стандарт» и «Зимний стандарт Онлайн», а также «Платиновый стандарт», по которым предусмотрена специальная ставка расторжения.

По депозиту «Платиновый стандарт» при расторжении договора в течение основного или пролонгированного срока вклада доход за неполный срок исчисляется при условии нахождения денежных средств во вкладе сроком: до 90 дней — исходя из процентной ставки 0,01% годовых; от 91 до 189 дней — исходя из ставки 4,35% годовых; от 190 до 270 дней — исходя из ставки 4,4% годовых; от 271 до 369 дней — исходя из ставки 4,5% годовых. По депозитам «Зимний стандарт» и «Зимний стандарт Онлайн» в случае досрочного изъятия полной суммы вклада в течение основного или пролонгированного срока вклада доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 4% годовых. По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы депозита.

В случае невостребования вкладчиком суммы вклада в день возврата вклада договор пролонгируется на срок, указанный в договоре. Пролонгация производится на условиях, действующих в банке по данному виду депозита на момент пролонгации. Пролонгация договора прекращается после принятия банком решения о прекращении привлечения денежных средств физических лиц во вклады данного вида.

Дополнительные условия: депозиты «Зимний стандарт Онлайн», «Сберегательный стандарт Онлайн» и «Новый стандарт Онлайн» предусматривают заключение, расторжение договора вклада и проведение операций по вкладу исключительно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц «Интернет-банк». Подключение данной услуги возможно при наличии действующего счета. Депозит «Пенсионный стандарт» открывается при предъявлении пенсионного удостоверения (справки).

Условия действительны с 9 по 23 декабря 2021 года включительно.