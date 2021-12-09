9 декабря. Главное за минуту

🔹 Эксперты предупреждают о новой схеме атак мошенников с использованием фальшивых кол-центров. Жертвы получают фишинговые сообщения по почте, уведомляющие, что с них скоро начнет взиматься плата за некую подписку, пробный период которой истекает, для отмены нужно позвонить по определенному номеру. В схеме, кроме рассылки, используется необычный прием — фальшивые кол-центры. Если жертва перезвонит, то попадет на подставного оператора, который дает инструкции якобы для решения проблемы, а по факту для получения данных или загрузки вредоносного ПО.

🔹 ВС отправил на пересмотр спор об антиотмывочных тарифах банков. Речь идет о праве банка взимать с бизнеса так называемые заградительные комиссии за денежные переводы физическим лицам. Закон позволяет кредитным организациям приостанавливать или отказываться от проведения сомнительных операций клиентов, а также расторгать договоры обслуживания. Но банки применяют и экономические методы: например, взимают повышенные комиссии, или заградительные тарифы, по операциям с высоким уровнем риска. Заградтариф обычно в несколько раз превышает стандартные комиссии и призван сделать потенциально подозрительную операцию невыгодной для клиента.

🔹 Предприниматели назвали самые прибыльные бизнесы для открытия в России. К десяти самым популярным бизнес-нишам для стартапа в 2021 году относятся стоковый магазин, доставка еды, фитнес-центр, разработка дизайнерской одежды, стрит-фуд, event-агентство, кейтеринг, онлайн-школа для детей и клининговая компания. Вложения в каждую из этих ниш варьируются от 450 тыс. до 3 млн рублей, а рентабельность наступает обычно в течение первых восьми месяцев с момента запуска.

🔹 Рейтинг Банки.ру: где выгоднее всего взять ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке в Москве? Самую выгодную ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке в Москве предлагают сейчас банк «Россия», Энерготрансбанк и Московский Индустриальный Банк. Результаты сравнения кредитов, предлагаемых банками в этом сегменте, и соответствующий рейтинг представлены в исследовании Банки.ру.

🔹 Чистый отток капитала частного сектора из РФ ускорился до 73,9 млрд долларов. Профицит текущего счета платежного баланса РФ вырос за 11 месяцев в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а чистый отток капитала частного сектора (чистое кредитование нерезидентов) — в 1,5 раза, свидетельствуют данные ЦБ.