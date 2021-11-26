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МСП Банк может стать оператором программы по поддержке технологических стартапов

09.12.2021 18:02
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Источник
ТАСС
Темы
МСП Банк

МСП Банк может с марта 2022 года стать оператором стратегической инициативы правительства «Взлет — от стартапа до IPO». Как передает ТАСС, об этом сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич в ходе круглого стола на тему реформы институтов развития.

«У нас со следующего года МСП Банк может стать оператором стратегической инициативы «От стартапа до IPO». Смысл этой процедуры — мы начнем выдавать кредиты по ключевой ставке инновационным компаниям. Сейчас эта процедура прорабатывается, будет сформирована экспертная группа, для того чтобы вместе с рынком отбирать компании», — сказал он.

Ожидается, что период финансирования составит семь лет, в первые три года предусматривается финансирование под субсидированную процентную ставку.

Программа поддержки технологических стартапов в рамках утвержденной правительством стратегической инициативы «Взлет — от стартапа до IPO» предполагает помощь потенциальным лидерам данной отрасли на этапе становления — от посевной стадии до создания стартапа и выхода на IPO. По планам Минэкономразвития РФ, к 2024 году число таких компаний должно составить не менее 30.

В негативном сценарии МСП Банк, который входит в российский топ-70 и специализируется на услугах для малых предпринимателей, столкнется с дальнейшим снижением показателей капитала и прибыльности, спрогнозировали для «Известий» аналитики из крупнейших компаний. Они полагают, что в перспективе это может привести к потере банком устойчивости и отзыву лицензии.

 01.12.2021 12:45

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