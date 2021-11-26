ЦБ сохранил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2021 года в 0,6—1 трлн рублей

Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ в среднем за ноябрьский период усреднения составил 0,9 трлн рублей, как и за октябрьский период усреднения. На начало декабря профицит ликвидности снизился относительно начала ноября на 0,1 трлн рублей, до 0,3 трлн. Такие данные приводятся в очередном выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» с уточнением, что прогноз по структурному профициту ликвидности на конец года сохранен.

«В ноябре бюджетные операции оказали влияние на ликвидность, близкое к нейтральному. В результате за месяц структурный профицит ликвидности существенно не изменился», — указывает регулятор. Объем наличных денег в обращении в ноябре сократился на 0,1 трлн рублей, что в целом соответствует сезонной динамике и несколько превышает значения прошлых лет.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года сохранен на уровне 0,6—1 трлн рублей, указывает регулятор.

В числе прочего в обзоре сообщается, что в ноябре нерезиденты сократили длинные позиции по рублю на рынке валютных свопов.

«В ноябре рост кривых денежного и долгового рынков замедлился. Доходности до шести месяцев растут по мере приближения декабрьского заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. Длинные доходности ОФЗ продолжили рост из-за геополитических и инфляционных рисков, а также ухудшения эпидемической ситуации», — сказано в комментарии.

По данным регулятора, в октябре на фоне дальнейшего повышения ставок по депозитам годовой прирост средств населения в банках продолжал постепенно ускоряться. Как и в предыдущие месяцы, в рублевом сегменте рынка вкладчики отдавали предпочтение срочным депозитам, остатки на текущих счетах почти не росли.

«В октябре корпоративное кредитование продолжило расширяться максимальными за шесть лет темпами. В розничном сегменте рынка кредитная активность незначительно снизилась за счет повышения кредитных ставок и сдерживающих мер макропруденциального регулирования», — добавляют в Банке России.



Также отмечается, что, как и в предыдущие месяцы, наращивание банковского кредитования экономики было основным источником денежного предложения. «Годовой прирост денежной массы в национальном определении на конец месяца составил 8,8% (против 8,2% месяцем ранее). На фоне ускорения роста безналичных составляющих денежной массы вклад наличных денег в годовой рост М2 продолжал снижаться», — говорится в обзоре.