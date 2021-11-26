Путин поддержал подготовку методических указаний для банков по работе с некоммерческими организациями

Президент России Владимир Путин поддержал идею подготовки Центробанком методических указаний для банков по работе с некоммерческими организациями. Как передает ТАСС, об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, комментируя доклад одного из членов совета — Светланы Маковецкой.

Она, в частности, отметила, что у банков таких методических указаний в настоящее время нет, поэтому они часто отказывают НКО в кредитах. Этот вопрос встал наиболее остро в период пандемии.

«Да, конечно, это можно сделать. Надо, чтобы они внимательно посмотрели и разобрались с этими отказами», — сказал президент. При этом Путин подчеркнул, что банки также зачастую отказывают в кредитах малым и средним предприятиям «и количество отказов со стороны банков в отношении заявок на кредитование от НКО чуть выше, чем отказов для малых предприятий, но в принципе сопоставимо». «Хотя, если такая разница существует, с этим нужно поразбираться», — признал глава государства.

Путин также согласился, что надо изучить порядок определения занятости для граждан, работающих в НКО бесплатно. Маковецкая отметила, что сейчас в законодательстве такие граждане считаются занятыми, поэтому в случае потери основной работы не могут встать на учет и получать пособие по безработице.

«Надо посмотреть на этот порядок. Надо с этим разобраться, ваша логика очевидна, понятна. Давайте обязательно разберемся в этом», — ответил ей президент.

Глава государства также прокомментировал просьбу Маковецкой упростить процедуру включения НКО в реестр, который дает таким организациям право на получение финансирования, в том числе со стороны бизнеса. Она попросила о возможности для НКО самостоятельно подавать заявку на включение в реестр. Сейчас это могут делать только профильные ведомства.



«Давайте посмотрим, — сказал Путин. — Насколько я понимаю, заявительный порядок для включения в реестр действует. Но если вы обращаете внимание на какие-то шероховатости, то давайте посмотрим еще раз, вернемся к этому».