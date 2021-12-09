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Фондовые торги в РФ закрылись в плюсе

09.12.2021 19:02
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в России завершились в четверг в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,05% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 813,29 пункта. Индекс РТС вырос на 1,23% — до отметки 1 632,54.

Акции СберБанка подорожали на 1,9%, «Магнита» — на 1,62%, «Норникеля» — на 0,97%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,59%. Бумаги «Полюса» снизились в цене на 3,31%, Mail.ru — на 2,57%, Московской биржи — на 1,28%, «Яндекса» — на 0,82%, «Газпрома» — на 0,78%, МТС — на 0,14%.

Российский фондовый рынок во вторник вырос благодаря отскоку акций финансового сектора, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников. «После сильной перепроданности заметно сильно восстанавливались «фишки» финансового и технологического секторов, которые позволили окрепнуть индексу Мосбиржи», — пишет эксперт.

«На российском рынке акций произошел отскок после распродаж ранее. В фокусе рыночного внимания оказались те бумаги, которые заметно подешевели во время «медвежьей» фазы. Геополитика отошла на второй план, сырьевая волатильность тоже никому не интересна», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

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