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Таврический Банк повысил максимальную доходность вклада «Таврический Максимум» до 9%

09.12.2021 20:20
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Таврический Банк

Таврический Банк повысил ставки по рублевым депозитам со сроком размещения денежных средств 367 дней. Об этом в четверг сообщили в банке.

Так, максимальная доходность вклада «Таврический Максимум» выросла на 0,35 процентного пункта и составила 9% годовых.

«Ставка действует при открытии вклада онлайн на 367 дней. Внесение дополнительных взносов не допускается, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока», — указано в релизе.

Уточняется, что при досрочном расторжении договора расчет процентов осуществляется по ставке вклада до востребования.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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