Таврический Банк повысил максимальную доходность вклада «Таврический Максимум» до 9%
09.12.2021 20:20
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ИсточникBanki.ru
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Таврический Банк повысил ставки по рублевым депозитам со сроком размещения денежных средств 367 дней. Об этом в четверг сообщили в банке.
Так, максимальная доходность вклада «Таврический Максимум» выросла на 0,35 процентного пункта и составила 9% годовых.
«Ставка действует при открытии вклада онлайн на 367 дней. Внесение дополнительных взносов не допускается, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока», — указано в релизе.
Уточняется, что при досрочном расторжении договора расчет процентов осуществляется по ставке вклада до востребования.
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