Таврический Банк повысил максимальную доходность вклада «Таврический Максимум» до 9%

Таврический Банк повысил ставки по рублевым депозитам со сроком размещения денежных средств 367 дней. Об этом в четверг сообщили в банке.

Так, максимальная доходность вклада «Таврический Максимум» выросла на 0,35 процентного пункта и составила 9% годовых.



«Ставка действует при открытии вклада онлайн на 367 дней. Внесение дополнительных взносов не допускается, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока», — указано в релизе.

Уточняется, что при досрочном расторжении договора расчет процентов осуществляется по ставке вклада до востребования.