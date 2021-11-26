В Markswebb назвали лучшие интернет-банки для бизнеса в 2021 году

Компания Markswebb представила данные исследования, посвященного интернет-банкам для бизнеса, и соответствующий рейтинг — Business Internet Banking Rank 2021. Сейчас на рынке восемь лидеров, пришли к выводу аналитики.

«Интернет-банки для бизнеса стоят на пороге полной цифровизации пользовательских задач. Кластер лидеров расширяется с каждым годом, в нем уверенно закрепились не только цифровые, но и традиционные банки: лидеры рынка по объему клиентских портфелей», — отмечается в материале.

По мнению экспертов, для лидерства на рынке необходимо инвестировать в развитие банка как платформы в целом и в функциональность отдельных продуктов: кредитов, эквайринга, депозитов, зарплатных проектов, корпоративных карт, ВЭД, документооборота и экосистем.

«Сейчас на рынке восемь цифровых лидеров: ДелоБанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, «Точка Z», СберБанк, «Ак Барс», «Открытие» и Модульбанк», — указывают авторы исследования и перечисляют их отличительные черты:

ролевая модель для управления доступами (Альфа-Банк, СберБанк);

прохождение всей процедуры валютного контроля в чате (Модульбанк, «Точка», СберБанк);

функциональный конструктор закрывающих документов, интегрированный с лентой операций и справочником контрагентов (ДелоБанк, «Тинькофф», «Ак Барс», Альфа-Банк);

гибкая настройка уведомлений практически о любых событиях (ДелоБанк, Альфа-Банк).

В числе догоняющих названы Промсвязьбанк, «Уралсиб», Райффайзенбанк, Совкомбанк и ВТБ. «Они предлагают клиентам решение большинства задач в интернет-банке, но заметно отстают по уровню цифровой зрелости, — поясняют в Markswebb. — Отстающие сценарии — восстановление пароля на странице авторизации, изменение номера телефона для ОТР-кодов, добавление нового пользователя, выдача доступов для создания и подписи документов, двойная подпись».

Сервисы на последних трех строчках рейтинга, по оценке аналитиков, значительно отстают в плане удобства и функциональности. У Банка Казани нет экосистемности, эквайринга, встроенной бухгалтерии и документооборота. У Газпромбанка в дополнение к бухгалтерии и документообороту нет управления зарплатным проектом, корпоративными картами и депозитами. Банк «Авангард» предлагает набор решений во всех функциональных блоках, но существенно отстает по уровню удобства.

Эксперты также дают более подробный анализ того, как у разных банков реализованы различные функции интернет-банка для бизнеса.

«Расчетно-кассовое обслуживание подтягивается к единому уровню пользовательского опыта», — считают в Markswebb. По мнению компании, удобное РКО в интернет-банке — это «гигиенический минимум». С точки зрения удобства и диджитализации РКО лидером назван ДелоБанк, «рядом еще четыре банка». В этих интернет-банках предприниматель может увидеть статистику по оборотам на графиках, экспортировать реквизиты в виде QR-кода, отправить платеж по номеру карты или через Систему быстрых платежей и сразу в форме увидеть комиссию.

«Интернет-банки как платформы нуждаются в дополнительных инвестициях», — гласит еще один вывод аналитиков. «Платформа — это своеобразный «контейнер» для отдельных продуктов, который связывает их в единое целое: онлайн-чат с оперативной службой поддержки, удобный вход и платежные операции, онлайн-выдача доступов, глобальный поиск, гибкая настройка уведомлений и единый календарь событий. Лучшую платформу предлагает Делобанк», — говорится в обзоре.

ВЭД и валютный контроль имеют высокий уровень цифровизации, констатируют авторы рейтинга. По их мнению, пять банков практически полностью перевели в «диджитал» задачи внешнеэкономической деятельности: можно проводить платежи объемом меньше 200 тыс. рублей без обосновывающих документов, хранить контракты, контролировать статус валютного платежа, формировать инвойсы, добавлять реквизиты из справочника и товары из базы; есть календарь валютного контроля. Абсолютный лидер — Альфа-Банк.

«Высокий уровень UX (пользовательского опыта. — Прим. Банки.ру) управления депозитами поможет снижать стоимость привлечения пассивов», — обращают внимание в Markswebb, поясняя, что «клиенту важно быстро ознакомиться с условиями и разместить депозит в несколько кликов. Ставка второстепенна. Целевой процесс — когда интерактивная форма позволяет точно рассчитать условия и ожидаемый доход». Лидером рынка эксперты признают СберБанк.

Также авторы исследования полагают, что «банки могли бы выдавать большее количество кредитов, если бы улучшили UX процессов». Идеальный клиентский опыт выдачи кредита бизнесу реализован, по их мнению, в Альфа-Банке. Есть интерактивная форма для точного расчета условий, полноценная информация о полученном кредите, ключевые даты в едином календаре, отдельная форма для досрочного погашения, заявка на овердрафт. «Далеко не все банки уделяют должное внимание развитию цифрового сервиса по кредитным продуктам и упускают много возможностей», — заключают эксперты.

«Удобное управление эквайрингом — способ привлечения в банк торговых предприятий», — констатируют в Markswebb. По оценке компании, половина банков не обеспечивает удобное подключение эквайринга и управление услугой, три банка значимо опережают рынок, причем два из них дают практически идеальный клиентский опыт. Можно быстро заказать онлайн-кассу и подключить QR-платежи, реализовано создание торговых точек и распределение терминалов. Точка роста для всего рынка — подача информации об эквайринге.

Возможности по управлению зарплатным проектом есть в интерфейсе всех интернет-банков, но больше других преуспел Тинькофф Банк. У восьми банков зарплатный проект подключен по умолчанию, как форма создания платежа или выписка. Появляются новшества: выплаты по номеру телефона и самозанятым, формирование реестра из 1С, история выплат по отдельному сотруднику.

Интернет-банк становится точкой входа в продажу бизнес-карт, указывают на еще одну тенденцию аналитики. Впрочем, по их мнению, управление корпоративными картами в интернет-банке до сих пор находится на среднем уровне. Не все предприниматели понимают преимущества продукта, и интернет-банк может решить эту проблему: показать условия подключения и обслуживания, дать возможность заказать карту для себя и сотрудника, выбрать виртуальную карту, платежную систему, способ получения. Ориентир на рынке — «Сбер».

Бухгалтерия и документооборот названы точкой роста для всех игроков рынка. Конкурентное преимущество — развитие собственного конструктора документов. Лучшая на рынке реализация — у ДелоБанка, говорится в материале: создание документов из раздела и из справочника контрагентов, логическая группировка, автоматическая установка связей, раздел с входящими счетами.

При продаже партнерских сервисов важен персональный подход и простое подключение, считают в Markswebb. Лидер по качеству экосистемы — СберБанк. «Интерактивное вовлечение в продукты, подборка сервисов на основе потребностей клиента, подробные описания условий и процессов, удобное подключение и управление: подача заявки в интернет-банке, единый логин и пароль для доступа, все сервисы на одной странице», — аргументируют аналитики.



«В 2021 году банки стремились обеспечить единую планку качества цифрового сервиса для бизнеса в отношении всех задач пользователя в интернет-банке и построить эффективную онлайн-коммуникацию. Результаты исследования показывают, что интернет-банк как полная альтернатива офлайн-обслуживанию становится нормой в России», — заключают авторы обзора.