У МТС Банка и TalkBank появился чат-бот в мессенджерах

МТС Банк и финтех-платформа TalkBank объявили о запуске чат-бота MTS Bank Now в мессенджерах Telegram и WhatsApp. «Бот поможет мгновенно оформить виртуальную дебетовую карту MTS Cashback Lite, совершать по ней р2р-переводы, просматривать баланс и реквизиты», — отмечается в релизе TalkBank.

В сообщении подчеркивается, что в мессенджере предусмотрена упрощенная онлайн-идентификация, что делает сервис доступным для всех пользователей — не обязательно быть клиентом МТС Банка или абонентом МТС.

Чтобы начать общение с MTS Bank Now, достаточно написать любую команду, например «Привет». Для открытия виртуальной предоплаченной карты MTS Cashback Lite нужно выбрать опцию «Оформить карту» и следовать инструкциям — бот сообщит об успешном получении.

«Виртуальная карта в мессенджере выполнена в оригинальном дизайне и доступна вместе с меню для управления с помощью различных команд, например «Баланс», «Реквизиты», «Перевод». Снять наличные или пополнить карту можно в банкоматах с технологией NFC, оплачивать покупки также просто — с помощью сервисов бесконтактной оплаты NFC-гаджетов», — рассказали в TalkBank.

В чат-боте также доступна круглосуточная клиентская поддержка, а при необходимости можно обратиться к оператору по команде «Поддержка» или попросить бота прислать номер горячей линии для звонка в банк.

В сообщении подчеркивается, что «сервисы МТС Банка и TalkBank, на которых базируется чат-бот MTS Bank Now, соответствуют высокому стандарту безопасности PCI DSS. Безопасность операций клиентов с помощью MTS Bank Now в мессенджерах обеспечивается по аналогии с банковскими приложениями с помощью простой электронной подписи в виде СМС-кода, приходящего на телефон пользователя, указанный как основной в процессе идентификации. Дополнительную защиту и исключение несанкционированного использования обеспечивают биометрические данные и антифрод-системы. Конфиденциальность и защита учетных записей от несанкционированного доступа обеспечиваются политикой безопасности самих мессенджеров».



В TalkBank сообщают, что «следующий этап развития MTS Bank Now — оформление потребительских кредитов, вкладов и других продуктов банка, а также оплата телекоммуникационных услуг и начислений ЖКХ, интеграция полезных финансовых лайфстайл-сервисов».