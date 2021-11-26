Автомошенники придумали новую схему подставных ДТП
Автомошенники ради выплат по страховке начали устраивать реальные ДТП, где повреждаются дорогостоящие автомобили, при этом преступники ведут видеосъемку, подтверждающую аварию, пишут «Известия». Как рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, после выплаты страховки и легкого ремонта с машиной они снова устраивают аварию. По такой схеме некоторые дорогие авто попадают в ДТП более 10 раз за год.
В крупнейших страховых компаниях подтвердили, что мошенники усовершенствовали методики, и инсценированные ДТП выглядят все более реалистично. Преступники используют видеофиксацию и несовершенства методики расчета по ОСАГО, сообщили в пресс-службе ВСК. В описанной схеме виновник аварии чаще имеет дешевый отечественный автомобиль, старую иномарку или грузовик, а потерпевший — машину с дорогими запчастями или ту, для которой ремонт в конкретном регионе затруднителен. Как правило, у мошенников есть свои автосервисы, быстро устраняющие повреждения, добавил заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев. По его словам, большинство подобных схем строится на полисах ОСАГО. За счет использования в схеме дополнительного поврежденного имущества это позволяет вдвое увеличить размер выплаты страховщика. С каско таких случаев значительно меньше, так как у всех компаний предусмотрен только ремонт.
Банк России рекомендовал пересмотреть некоторые правила ОСАГО, пишут «Известия». По мнению регулятора, за уведомление о ДТП должны отвечать страховые компании, а признание тотального ущерба следует передать в зону ответственности ГИБДД.06.12.2021 11:20
Многие злоумышленники выбирают авто, которые страховщик не сможет отремонтировать в соответствии с законом об ОСАГО из-за длительного срока поставки запчастей, например, для японского автопрома, или из-за дороговизны деталей, например, для Jaguar и BMW, где сумма ущерба превысит лимит ответственности компании, рассказали в пресс-службе СК «Согласие». Подтверждающее видео обычно снято якобы случайным видеорегистратором, который находился рядом с местом ДТП, поэтому доказать умысел гораздо сложнее; цена полиса невелика, максимальная выплата составляет 400 тыс. рублей, а сроки рассмотрения страхового события короткие и строго регулируются законом, объяснил руководитель службы безопасности компании «Абсолют Страхование» Лев Соболев.
В целом ущерб от мошенничества в автостраховании за девять месяцев 2021-го составил 2,9 млрд рублей, доля возбужденных уголовных дел от числа поданных заявлений за этот период составила 13,5%. По ОСАГО страховые компании заявили в правоохранительные органы о 2,1 млрд рублей ущерба, а по каско — о 832,7 млн, отметил Ефремов.
Описанные схемы обмана трудно распознаваемы за счет дозированной информации, предъявляемой мошенниками при направлении документов. Все представляется так, чтобы обойти антифрод у страховщика, объяснил директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. При получении денежного возмещения клиенты не обязаны предоставлять в страховую документы о ремонте. Также компании сталкиваются со сложностями при расследовании мошенничеств в том числе из-за отсутствия доступа к базам данных ГИБДД и других госорганов, а также к камерам наблюдения. У страховщиков нет правовых оснований для проведения полного расследования, и собранные факты не считаются полноценными доказательствами, рассказала старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.