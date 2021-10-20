Рынок арендного жилья выведут из тени в единую информсистему

Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест, пишет «Коммерсант». Это нужно для того, чтобы обелить рынок аренды жилья.

В документе говорится, что владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. Через эту систему и будут вестись все расчеты. В противном случае гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей, компаниям — до 50 тыс. рублей.

Документ направлен для согласования в профильные министерства и ведомства в начале ноября. В Минюсте пояснили, что позиция по нему была направлена в Минстрой. В Росреестре сообщили, что внесли свои замечания, но доработанный текст в ведомство пока не поступал. Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов говорит, что отзыв министерства на законопроект находится в работе. «Мы ожидаем внесение законопроекта в Госдуму в весеннюю сессию, урегулировав все вопросы со заинтересованными участниками», — заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона. Авторы ссылаются на данные ВЦИОМа, согласно которым в РФ без учета социального найма сдается 250 млн кв. метров, или 7% от всего объема жилого фонда. Съемными квартирами и апартаментами пользуются 6,9 млн домохозяйств, или 11% от общего числа. В то же время 95% арендодателей — физлица, получившие жилье в рамках приватизации или купившие ее в инвестиционных целях. Сейчас из-за низкой собираемости налогов с участников рынка аренды жилья бюджет теряет 162 млрд рублей в год, отметили в Минстрое, добавив, что создание ГИС позволит дополнительно собрать 62,8 млрд в 2023–2025 годах.

Лента новостей Платформу для «обеления» рынка аренды жилья планируют запустить весной или летом Законопроект о запуске цифровой платформы для «обеления» рынка аренды жилья в России планируется принять в весеннюю сессию Госдумы. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам в среду замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в кулуарах XV Московского форума лидеров рынка недвижимости. 20.10.2021 14:12

Разработать ГИС поручил Владимир Путин 24 августа этого года. Стасишин уточнил, что система будет на 100% принадлежать государству, а Минстрой — выступать ее оператором. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов с участием «ДОМ.РФ», пояснил замминистра.

Директор по продуктовой стратегии группы Т1 Сергей Иванов предполагает, что затраты на разработку ГИС составят 1–1,2 млрд рублей, а на ее содержание и доработку — еще 100–200 млн рублей в год. Гендиректор Института исследований Интернета Карен Казарян обращает внимание на то, что концессионный оператор при этом сможет вести коммерческую деятельность.

В «Яндекс. Недвижимости» считают, что проект требует открытого обсуждения с рынком, к которому бизнес пока не привлекали. Появление единого оператора может монополизировать рынок, опасаются в компании. И. о. директора по GR ЦИАН Михаил Рыженков считает, что введение обязательной регистрации договоров, напротив, приведет к обратному эффекту — к росту серого сегмента. С этим согласны в «Авито Недвижимости». Но Сергей Иванов не исключает, что на рынке появятся агентства-прослойки, которые будут помогать гражданам в регистрации договоров в ГИС.