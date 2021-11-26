Банк «Русский Стандарт» предлагает вклад «Новый доход»
10.12.2021 12:24
3 4831 Время прочтения: 1 минута
Автор
ИсточникBanki.ru
Темы
Банк «Русский Стандарт» ввел вклад «Новый доход».
Оформить депозит можно на 270 дней под 8% годовых. Минимальная сумма при открытии в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.
Процентная ставка по вкладу может быть увеличена при выполнении условий акции «Процент Плюс».
Договор оформляется в офисах банка и онлайн с физическими лицами, которые ранее не заключали договоры банковских вкладов в банке.
#} #}
Горячая линия
Эксклюзивное видео
09.12.2021
02.12.2021
1
26.11.2021