​Банк «Русский Стандарт» предлагает вклад «Новый доход»

Банк «Русский Стандарт» ввел вклад «Новый доход».



Оформить депозит можно на 270 дней под 8% годовых. Минимальная сумма при открытии в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Процентная ставка по вкладу может быть увеличена при выполнении условий акции «Процент Плюс».

Договор оформляется в офисах банка и онлайн с физическими лицами, которые ранее не заключали договоры банковских вкладов в банке.