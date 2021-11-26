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​Банк «Русский Стандарт» предлагает вклад «Новый доход»

10.12.2021 12:24
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Нелли Кучихина, эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Нелли Кучихина эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Русский Стандарт

Банк «Русский Стандарт» ввел вклад «Новый доход».

Оформить депозит можно на 270 дней под 8% годовых. Минимальная сумма при открытии в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Процентная ставка по вкладу может быть увеличена при выполнении условий акции «Процент Плюс».

Договор оформляется в офисах банка и онлайн с физическими лицами, которые ранее не заключали договоры банковских вкладов в банке.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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