Все новости

Банк «Кубань Кредит» предлагает вклад «Новогодний Онлайн»

10.12.2021 13:06
1 345
Время прочтения: 1 минута
Автор
Нелли Кучихина, эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Нелли Кучихина эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Кубань Кредит

Банк «Кубань Кредит» предлагает вклад «Новогодний Онлайн».

Депозит открывается на 100 дней. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Доходность составляет 7% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены. При досрочном востребовании суммы вклада проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты.

Открытие вклада возможно только с использованием сервиса «Кубань Кредит Онлайн».

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Эксклюзивное видео

Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
1
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021

Материалы по теме

Изменения по вкладам за неделю
​Банк «Русский Стандарт» предлагает вклад «Новый доход»
Кредит Европа Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад с повышенной ставкой
Трансстройбанк ввел «Новогодний» вклад