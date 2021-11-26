Банк «Кубань Кредит» предлагает вклад «Новогодний Онлайн»
10.12.2021 13:06
1 345Время прочтения: 1 минута
Автор
ИсточникBanki.ru
Темы
Банк «Кубань Кредит» предлагает вклад «Новогодний Онлайн».
Депозит открывается на 100 дней. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Доходность составляет 7% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены. При досрочном востребовании суммы вклада проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.
Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты.
Открытие вклада возможно только с использованием сервиса «Кубань Кредит Онлайн».
#} #}
Эксклюзивное видео
09.12.2021
02.12.2021
1
26.11.2021