Банк «Кубань Кредит» предлагает вклад «Новогодний Онлайн».

Депозит открывается на 100 дней. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Доходность составляет 7% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены. При досрочном востребовании суммы вклада проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты.

Открытие вклада возможно только с использованием сервиса «Кубань Кредит Онлайн».