Изменения по вкладам за неделю

Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.



Кредит Европа Банк предлагает посетителям Банки.ру оформить вклад «Оптимальный на 1,5 года» на специальных условиях. При оформлении на Банки.ру доходность по депозиту составит 8,75% годовых. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 100 тыс. рублей. Денежные средства размещаются на полтора года. Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет. Депозит является сберегательным — дополнительные взносы и расходные операции не допускаются.

Росбанк увеличил ставки по специальному вкладу для посетителей Банки.ру «150 лет надежности» на 0,25 п. п. Максимальная доходность по депозиту при оформлении на Банки.ру составит 8,75% годовых. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод. Вклад на выгодных условиях доступен с 3 по 31 декабря 2021 года. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Доходность зависит от срока размещения средств: чем больше срок, тем выше процентная ставка. При открытии вклада на год доходность по нему составит 8,5%, на полтора года — 8,75% годовых. Вклад сберегательный — дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены. Накопленные проценты выплачиваются в конце срока.

ЮниКредит Банк повысил ставки по специальному вкладу для посетителей Банки.ру «Твой выбор Плюс» на 0,5 п. п. Доходность депозита с учетом капитализации при размещении средств на полгода составит 8%, на год — 8,5% годовых. Эффективные ставки по спецпредложению выше эффективных ставок, предлагаемых банком по аналогичному вкладу, на 0,7 п. п. Чтобы оформить вклад под повышенную ставку, нужно сначала получить промокод. Минимальная сумма вклада составляет 250 тыс. рублей. Воспользоваться спецпредложением можно до конца этого года.



Банк «Кубань Кредит» предлагает вклад «Новогодний Онлайн». Депозит открывается на 100 дней. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Доходность составляет 7% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты. Открытие вклада возможно только с использованием сервиса «Кубань Кредит Онлайн».

Банк «Русский Стандарт» ввел вклад «Новый доход». Оформить депозит можно на 270 дней под 8% годовых. Минимальная сумма при открытии в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Процентная ставка по вкладу может быть увеличена при выполнении условий акции «Процент Плюс».

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Трансстройбанк предлагает вклад «Новогодний». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок размещения — 400 дней. Доходность составляет 8,6% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора, если средства находились во вкладе свыше 200 дней, проценты выплачиваются из расчета ставки 5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты. Оформить депозит можно в головном офисе банка или операционном офисе «Смоленский» до 30 декабря (включительно).



Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по рублевым вкладам. Разместить средства на депозит «Специальный» теперь можно по ставке 8,4% годовых на 181 день, 8,7% — на 367 дней и 9,1% — на 550 дней при открытии через удаленные каналы. Если открывать вклад в офисе банка, то доходность составит 6,9% годовых на 91 день, 8,3% — на 181 день, 8,6% — на 376 дней и 8,8% годовых — на 550 дней. Доходность по вкладу «Пополняемый» на срок 367 дней составляет 7,25% годовых при открытии через дистанционные каналы и 6,75% годовых при открытии в отделении. Депозит «Доходный» можно открыть через digital-каналы по ставке 8,25% годовых на 367 и 400 дней и 8,5% годовых на 550 дней, а при открытии в отделении банка — 8% и 8,25% на сроки 367, 400 и 550 дней соответственно.

Экспобанк повысил ставки по вкладу «ЭкспоКапитал+», который могут открыть пользователи платформы личных финансов «Финуслуги». Доходность депозита теперь составляет до 9,3% годовых в рублях. Вклад «ЭкспоКапитал+» открывается на срок от 100 до 366 дней. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада.

Банк «Национальный Стандарт» повысил процентные ставки по ряду срочных вкладов в рублях. По специальным депозитам «Зимний стандарт» и «Зимний стандарт Онлайн» ставка увеличена при размещении на срок 190 дней. Ставка по депозиту «Зимний стандарт» (на сроки от 190 до 370 дней) составляет от 7,75% до 8,6% годовых. Ставка по вкладу «Зимний стандарт Онлайн» (на сроки от 190 до 370 дней) составляет от 7,9% до 8,7% годовых. Ставки по депозиту «Новый стандарт» установлены в диапазоне от 6% до 8,1% годовых, по вкладу «Новый стандарт Онлайн» — от 6,1% до 8,2% годовых. Доходность изменилась в рамках размещения денежных средств на срок 181 день и зависит от срока и суммы размещения.

Таврический Банк повысил ставки по рублевым депозитам со сроком размещения денежных средств 367 дней. Максимальная доходность вклада «Таврический Максимум» выросла на 0,35 процентного пункта и составила 9% годовых. Ставка действует при открытии вклада онлайн на 367 дней. Внесение дополнительных взносов не допускается, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Промсвязьбанк повышает доходность по всей линейке депозитов для физических лиц. Максимальная ставка 10% годовых действует по вкладу «Крутой процент» (в первые 50 дней клиент получает повышенный доход 10%, при этом имеет возможность пополнять депозит на любые суммы; ставка на период от 51 до 100 дней будет равна 9% годовых, от 101 до 250 дней — 7,5% годовых). По депозиту «Сильная ставка» доходность составит до 9% годовых, по «Онлайн-вкладу» — 9,1% годовых. По депозиту «Мой доход» ставка увеличена до 8,8% годовых, а для зарплатных клиентов и пенсионеров — до 8,9%, по вкладу с пополнением «Моя копилка» — до 7,35% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» — до 6,85% годовых.

Банк ДОМ.РФ повысил процентные ставки по вкладам в рублях. По вкладу «ДОМа лучше» ставка на годовом сроке повышена на 0,5 п. п. При дистанционном оформлении предусмотрена надбавка в 0,2 п. п. Максимальная доходность по нему составляет 8,5%. Максимальная ставка по вкладу «Надежный» увеличена до 9,2% на годовом сроке. Депозит доступен на финансовой платформе «Финуслуги». Также банк повысил ставки по базовым вкладам «Доходный+» и «Доступный». При выборе выплаты процентов в конце срока предусмотрена надбавка 0,2 п. п. Такую же надбавку могут получить пенсионеры, зарплатные клиенты и держатели пакета услуг «Премиальный». Кроме того, Банк ДОМ.РФ повысил ставки по накопительному счету. Максимальная доходность выросла на 1,5 п. п. до 7,5%, а промопериод с повышенным начислением процентов увеличен до трех месяцев.

Россельхозбанк повысил процентные ставки по общей линейке рублевых вкладов для физических лиц. Максимальную ставку 9% годовых можно получить в рамках акции «Весомый процент» по вкладу «Доходный» при его оформлении сроком на четыре года. Акция проводится до 31 декабря 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок шесть месяцев, один, два или четыре года. Выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальный размер вклада — 3 тыс. рублей при открытии дистанционно и 10 тыс. рублей при обращении в офис банка. Кроме того, Россельхозбанк повысил ставки по линейке рублевых вкладов «Пополняемый», «Комфортный», «Мое время», «Пенсионный доход» и «Пенсионный Плюс».

СДМ-Банк увеличил базовую ставку по вкладу для физических лиц «3:0 в вашу пользу», теперь она варьируется от 8,1% до 8,3% годовых. Вклад можно открыть в период до 31 декабря 2021 года включительно в рублях на срок 367 дней, минимальная сумма составляет 30 тыс. рублей. Ставка досрочного расторжения после 180 дней срока вклада равна 7,1—7,3% годовых. Досрочное расторжение до 180 дней осуществляется по ставке до востребования. Постоянных клиентов банка, которые обслуживаются уже более пяти лет, а также новых клиентов, которые только откроют свой первый вклад в СДМ‑Банке, ждет дополнительный бонус: при открытии депозита ставка для них будет автоматически увеличена на 0,05 п. п.

«Сбер» запустил новый продукт «Вклад 1+1», который позволяет клиенту при оформлении индивидуального пенсионного плана «Целевой» от «СберНПФ» или накопительного страхования жизни по программе «Думаю о будущем» от «СберСтрахования жизни» получить депозит с повышенной ставкой до 6,8% годовых. Предложение доступно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». При оформлении вклада с ИПП 30% средств нужно разместить в пенсионный продукт, а 70% — на депозит. При оформлении с НСЖ 20% средств распределяется в страхование жизни, 80% — на вклад. Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Ставка по вкладу зависит от срока: шесть месяцев — 6,25% годовых, год — 6,5% годовых, два года — 6,55% годовых, три года — 6,8% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Солид Банк повысил ставку по вкладу «Осенний». Доходность выросла на 0,5 п. п. и теперь за первый период, равный 181 дню, составляет 8%, а за период со 182-го по 367-й день — 7,5% годовых. Эффективная ставка — 7,75% годовых. Вклад открывается в сумме от 50 тыс. рублей сроком на 367 дней. Дополнительные взносы принимаются не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет до востребования, счет банковской карты либо текущий счет. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе.

Банк «Открытие» увеличил максимальную доходность рублевых вкладов для розничных клиентов до 8% годовых. Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться премиальные клиенты банка, — 8% годовых по вкладу «Надежный». Для клиентов без статуса «Премиум» ставка установлена на уровне 7,8% годовых. Для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, также доступна максимальная ставка на уровне 8% годовых по вкладу «Надежный партнер». Ставки действуют при размещении средств на год, полтора или два года и получении процентов в конце срока. Для клиентов, которые не хотят фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка». С 1 декабря базовая ставка по нему установлена на уровне 6% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.

Кредит Европа Банк повысил процентную ставку по вкладу в рублях «Оптимальный на 1 год» на 0,7 п. п. Теперь базовая ставка по вкладу составляет 8,5% годовых, а при тратах по карте от 10 тыс. рублей — 8,9% годовых. Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей, срок — один год. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет. При досрочном расторжении проценты начисляются по ставке до востребования.

Компания «Ренессанс Жизнь» стала лауреатом премии Investment Leaders 2021 за программу накопительного страхования жизни «Надежный старт». Продукт победил в номинации «Лучшая программа накопительного страхования жизни». «Надежный старт» — это программа, которая позволяет не только сформировать капитал в пользу ребенка к определенному сроку, но и получить надежную финансовую защиту в случае неблагоприятных событий, связанных со здоровьем и жизнью как ребенка, так и кормильца семьи. Главная цель программы — защитить доход основного кормильца семьи и обеспечить его ребенку достойное будущее.