Исследование: 14% предпринимателей оценивают 2021 год как самый плохой за всю историю компании

Уходящий 2021 год 14% опрошенных представителей бизнеса оценивают как самый плохой за всю историю компании, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Также 45% респондентов уточнили, что год был сложным для бизнеса, но им удалось справиться с новыми испытаниями, 11% участников исследования рассказали, что для их компании 2021 год был таким же, как и все остальные годы, со своими плюсами и минусами. Оценили год на «четверку» 28% опрошенных работодателей, они уточнили, что могли бы сработать лучше, но в целом довольны результатами компании. Лучшим годом за всю историю компании 2021 год назвали 2% респондентов.

Из плюсов уходящего года 39% представителей российских компаний выделили то, что им удалось избежать увольнений, 35% респондентов отметили, что компания смогла повысить зарплаты сотрудников, 26% рассказали, что смогли сохранить премии для персонала, а 23% отметили открытие новых направлений бизнеса.

Лента новостей Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря В декабре в топ самых высокооплачиваемых вакансий вошли программисты, инженеры, руководители высшего и среднего звена, а также менеджеры сферы продаж. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, проанализировав 135 тыс. вакансий в крупнейших городах России. 08.12.2021 16:35

Из сложностей 2021 года 43% работодателей отметили болезни сотрудников и руководителей, 28% опрошенных рассказали о том, что их затраты увеличились, 20% компаний потеряли некоторое количество заказчиков и клиентов. Также 16% участников исследования из негативных итогов года отметили, что пока их компания не смогла полностью восстановить все процессы, 11% указали сокращение штата сотрудников, по 10% — удаленную работу или отказ от социальных проектов, 9% — сокращение зарплат сотрудников, по 8% — отказ от прежнего офиса или сокращение направлений бизнеса.

Большинство представителей бизнеса (47%) отметили, что в следующем году запланировали обучение сотрудников. Треть опрошенных работодателей также планируют открытие новых направлений деятельности, 32% — расширение географии бизнеса, 22% участников исследования отметили увеличение бюджета на рекламу в 2022 году, а 21% — введение новой системы премирования сотрудников. По 10% опрошенных указали, что планируют в 2021 году открытие новых офисов или перевод сотрудников на гибридный формат работы, 6% работодателей вернут сотрудников на работу в офис, по 4% — сократят зарплаты сотрудников или премии, бонусы и социальную сферу, 3% респондентов запланировали полностью перейти на дистанционный формат работы.