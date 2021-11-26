Опрос: QR-код у Деда Мороза и Снегурочки будет проверять каждый третий родитель

Спрос на Дедов Морозов и в этом году будет низким, при этом каждый третий родитель проверит QR-код у Деда Мороза и Снегурочки, которые придут поздравить их ребенка с Новым годом, а некоторые намерены проконтролировать и ПЦР-тест на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли 1 000 родителей детей от четырех до десяти лет, в чьих семьях есть традиция приглашения Деда Мороза.

По данным исследования, в этом году Деда Мороза и Снегурочку собираются позвать в гости 13% родителей. Каждый третий (33%) отказался от этой идеи из-за пандемии COVID-19, а 35% намерены справиться с созданием новогоднего настроения у детей своими силами: Деда Мороза сыграет кто-то из родственников или гостей. Решение по этому вопросу еще не приняли 19%.

По сравнению с декабрем 2020 года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, россияне стали чуть смелее приглашать аниматоров на Новый год: тех, кто собирается позвать Деда Мороза, стало на 2 процентных пункта больше.

Так, каждый третий россиянин, планирующий пригласить аниматоров на праздник к детям, собирается проверить у Деда Мороза и Снегурочки QR-коды (34%). При этом 28% проконтролируют только наличие электронного сертификата, а 6% — попросят еще и предоставить свежий ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие опасного заболевания. Большинство же родителей не планирует проверять QR-коды у Деда Мороза и Снегурочки (60%).