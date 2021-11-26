Минпромторг спрогнозировал рост розничной и онлайн-торговли

Минпромторг РФ прогнозирует рост розничной торговли в 2021 году на 10%, а онлайн-торговли — на 40%, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров в кулуарах международного экспортного форума «Сделано в России».

«Если говорить про онлайн, то за прошлый год был рост порядка 60%. Думаю, что в этом году будет около 40%. А что касается розничной торговли, то мы рассчитываем в целом на 10% роста», — сказал министр.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ в январе — октябре составил 31,663 трлн рублей, что на 7,9% выше, чем годом ранее. В октябре показатель вырос на 4,1% в годовом выражении до 3,462 трлн рублей.

В октябре 2021 года оборот розничной торговли на 95,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,6%, тогда как в октябре 2020 года — 95,1% и 4,9% соответственно.

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При этом число розничных рынков продолжает снижаться. На 1 октября 2021 года на территории Российской Федерации функционировало 879 розничных рынков, что на 62 рынка меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года, а также 232 сельскохозяйственных и кооперативных рынка. Основными хозяйствующими субъектами на рынках по-прежнему остаются индивидуальные предприниматели. На 1 октября 2021 года на розничных рынках осуществляли деятельность 85,1 тыс. индивидуальных предпринимателей (на 1 июля 2021 года — 86,2 тыс.). На розничных рынках и ярмарках население покупает 5% пищевых продуктов, табачных изделий и непродовольственных товаров.

Так, в январе — сентябре 2021 года розничные торговые сети формировали в среднем по России 39,1% общего объема оборота розничной торговли (в январе — сентябре 2020 года — 38,3%). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 45,2% (в январе — сентябре 2020 года — 43,5%). В 36 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень.

В октябре 2021 года объемы продаж через Интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с сентябрем 2021 года на 5,3% (в сопоставимых ценах), с октябрем 2020 года — в 1,3 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций увеличилась до 7,5% против 6,1% в октябре 2020 года. Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и «Ситилинк» (их доля в общем объеме интернет-продаж составила 45,9%). В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (13,5%), компьютеры (6,6%), обувь (5,8%), бытовые электротовары (5%).