Матвиенко попросила МЭР не будоражить бизнес «постоянными вбросами» по изменению законов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко просит Минэкономразвития не будоражить бизнес «постоянными вбросами» по изменению законов. Об этом она заявила во время обсуждения вопроса об ограничении по выплате дивидендов и по учету в кворуме квазиказначейских ценных бумаг на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями министров.

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, это нарушает Конституцию РФ в части прав собственности, которые ею гарантированы.

«Не уподобляйтесь некоторым действиям наших партнеров. Например, Нью-Йоркская биржа приняла решение, что в совете директоров тех компаний, которые будут котироваться на бирже, обязательно должен быть трансгендер, представитель ЛГБТ-сообщества», — обратилась Матвиенко к заместителю министра экономического развития Илье Торосову.

Она подчеркнула, что по Конституции России «частная собственность — это святое». «Не вторгайтесь грубо в тонкую материю. Убедите и примите либо не будоражьте бизнес постоянными своими вбросами», — сказала председатель верхней палаты парламента.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития подготовило поправки к законодательству, предусматривающие поэтапный запрет на голосование, получение дивидендов и иные права акционера по квазиказначейским акциям.