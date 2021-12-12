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Главное за неделю. 6—12 декабря

12.12.2021 10:00
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Время прочтения: 5 минут
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Премия «Банк года — 2021». Какой она будет? Экспертный совет Банки.ру начал работу по определению номинантов ежегодной премии «Банк года». В этом году премия немного изменила свой формат, но по-прежнему является одним из главных событий российского финансового рынка и помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний.

ЦБ оценил ноябрьское ослабление рубля. Российская валюта по итогам прошлого месяца подешевела к доллару и более широкой корзине ключевых иностранных валют, не изменившись к евро. Динамика национальной валюты за январь — ноябрь к доллару и евро также была отрицательной, хотя к более широкой корзине инвалют рубль заметно укрепился.

В Госдуме предлагают выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию для борьбы с бедностью. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство России. По мнению авторов инициативы, пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, и государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат.

Мошенники распространяют вредоносные программы через фальшивый генератор QR-кодов. На мошенническом сайте предлагается скачать программу для генерации поддельного QR-кода о вакцинации. Организаторы предупреждают, что услуга якобы бесплатна до 15 декабря, а после этой даты за один код придется заплатить 150 рублей. На деле же никакой QR-код пользователь после этих манипуляций не получит — ни даром, ни за деньги. Кроме того, эксперты предупредили о новой схеме атак мошенников с использованием фальшивых кол-центров.

Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки. Последние данные по инфляции в России делают маловероятными в декабре сохранение ключевой ставки ЦБ РФ или ее повышение на 0,25 процентного пункта, однако базовый сценарий регулятора не предполагает повышение более чем на 1 процентный пункт, заявила глава ЦБ.

Банки.ру запустил «Народный рейтинг инвестиционных компаний». Теперь пользователи Банки.ру могут оставить отзыв не только о банке или страховой компании, но и о лицензированной инвестиционной компании, услугами которой они воспользовались.

«Я совершал по 20 сделок в день». Как не стать жертвой синдрома выученной беспомощности. Разработчик Дмитрий начал инвестировать с трейдинга и в итоге потерял половину вложенных средств. Сколько неудачных попыток вернуться на биржу ему потребовалось, чтобы сменить стратегию, и почему инвестиционный советник Игорь Файнман уверен, что герой выпуска отделался легким испугом? Слушайте в новом выпуске подкаста Банки.ру для начинающих инвесторов «Это к деньгам».

Mouzenidis Travel уходит с российского рынка. Сколько денег вернут туристам? До 13 декабря страховая компания «ТИТ» выплатит компенсацию клиентам греческого туроператора Mouzenidis Travel, который ушел с российского рынка. Правда, покроют страховые выплаты лишь скромную часть реальных расходов на покупку туров. Сумма заявленных требований в десятки раз превышает сумму тех финансовых гарантий, которые имел туроператор при осуществлении деятельности.

Fingram: когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году. Если в конце года вы сами выбираете время отпуска в 2022-м, то поторопитесь занять финансово «теплые» дни. Особенно если зарплата вам установлена в виде оклада. Когда выгоднее всего отдохнуть в следующем году, можно узнать в новом выпуске Fingram.

Инвестдайджест Банки.ру: «Сбер» верит в потенциал своего конкурента, а «Самолет» «летает» лучше «Аэрофлота». Аналитики «Сбера» видят нераскрытый потенциал акций TCS Group (группы «Тинькофф»), Мосбиржа повысила оценку уровня надежности биржевых активов застройщика «Самолет», акции «Аэрофлота» рекомендовано пока «держать», а не «покупать», а американские банкиры уверены, что за доллар и в марте 2022 года будут давать 73 рубля. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

Банки.ру обновил раздел по подбору кредитных карт. Напомним, что раздел Банки.ру по подбору кредитных карт позволяет найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы пользователей и оформить онлайн-заявку напрямую в банк.

«Сбер» заявил о кадровой катастрофе в России в сфере информационной безопасности. Банк оценивает дефицит кадров в этой сфере не менее чем в 20 тыс. сотрудников, видит кадровую катастрофу и в преподавательском составе. Сегодня фокус должен быть сосредоточен на подготовке «большого отряда» преподавательского состава для того, чтобы быстрее решить проблему кадрового голода, считают в «Сбере».

Депозиты для малоимущих россиян банкиры предложили ограничить суммой 300 тыс. рублей. Таким образом они поддержали идею регулятора: ранее Центробанк выступил с инициативой создать специальный вклад с повышенным процентом для людей с невысокими доходами, а разницу с рыночной ставкой покрыть за счет прибыли кредитных организаций.

В ЦБ предложили возвращать россиянам обязательную сумму при краже со счетов. Регулятор определит сумму, которую банки должны возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке. ЦБ намерен по максимуму учесть мнение банков по возврату средств жертвам мошенников. Глава АБР Гарегин Тосунян уже высказался, что в вопросе возврата банками средств при их краже со счетов россиян важно определить, кто является виновником — финансовая организация или клиент. Если клиент потерял деньги из-за собственной безответственности, банк не должен помогать, считает он.

Опрос: доллар подорожает до 81,6 рубля к 10 января. По результатам опроса, за курсом американской валюты сегодня следит лишь каждый четвертый россиянин. Впрочем, паниковать рано: в этом году «народный прогноз» уже ошибался относительно курса доллара больше чем на 6 рублей. В целом россияне чаще склонны переоценивать доллар: в своих прогнозах респонденты ошибались в большую сторону 18 раз из 22.

Мили, бонусы, баллы: Банки.ру изучил рынок программ лояльности без кэшбэка. Клиенты российских банков считают рублевый кэшбэк более выгодным по сравнению с баллами и милями, тем не менее программами лояльности без кэшбэка они тоже активно пользуются.

Банки дадут клиентам возможность запретить выдачу онлайн-кредитов. Меры призваны стать одним из способов защиты банковских клиентов от финансовых мошенников, которые используют методы социальной инженерии с целью кражи не только имеющихся на счетах денежных средств, но и полученных в кредит.

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