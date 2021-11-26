Исследование: жизненный цикл более чем трети фишинговых страниц не превышает 24 часов

Треть фишинговых страниц перестает существовать уже в течение суток. К такому выводу пришли эксперты «Лаборатории Касперского», которые проанализировали жизненный цикл 5 307 фишинговых страниц и выяснили, что треть из них (1 784) перестала существовать уже в течение суток, причем многие — в первые часы.

По данным исследования, четверть всех исследуемых страниц перестала работать уже через 13 часов после начала мониторинга. Половина анализируемых ресурсов в результате существовала не более четырех дней. Поэтому фишеры заинтересованы в распространении ссылок на поддельные страницы сразу после их создания, отметили эксперты.

«Из-за короткого жизненного цикла фишинговых страниц злоумышленники не успевают менять их содержимое, поэтому чаще создают поддельные страницы с нуля. Чтобы обойти защитные решения, они используют еще один метод: создают случайно сгенерированные элементы кода, которые не видны пользователям, но затрудняют блокировку мошеннических ресурсов защитными решениями в течение определенного времени», — пояснил Егор Бубнов, контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы не попадаться на фишинговые страницы, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах, внимательно проверять адрес сайта в адресной строке перед тем, как вводить личные данные или данные карты для оплаты, а также завести отдельную карту для онлайн-шопинга и держать на ней небольшие суммы, установить суточные лимиты на снятие.