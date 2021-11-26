АКРА подтвердило банку «Держава» рейтинг «ВВВ-(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Держава» на уровне «ВВВ-(RU)», изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».

«Подтверждение кредитного рейтинга банка «Держава» на уровне «BBB-(RU)» отражает базовые ожидания агентства, что в ближайшие 12—18 месяцев банк продолжит придерживаться текущей бизнес-модели, сохраняя адекватные показатели капитализации и прибыльности, а также устойчивые метрики ликвидности. Изменение прогноза с «негативного» на «стабильный» связано с тем, что, вопреки прошлогодним ожиданиям агентства, у банка отсутствовала отрицательная динамика по качеству активов и забалансовых обязательств кредитного характера за последние 12—18 месяцев», — отмечается в сообщении.

В АКРА напоминают, что банк «Держава» — небольшой по размеру активов московский банк, специализирующийся на предоставлении банковских гарантий и услуг маркет-мейкера, на операциях с ценными бумагами и в меньшей степени на кредитовании физических лиц и предприятий малого и среднего предпринимательства.

Оценка бизнес-профиля на уровне «bb+» отражает, с одной стороны, невысокие рыночные позиции банка в российской банковской системе, с другой — относительно диверсифицированную структуру доходов, в которой порядка 40% составляют комиссии, преимущественно от гарантийного бизнеса в рамках государственных заказов. Оставшаяся часть в основном приходится на процентные доходы от кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг, распределенные примерно в равных объемах.

По мнению аналитиков, банк «Держава» имеет устоявшуюся рентабельную бизнес-модель с фокусом на гарантийном бизнесе. Это направление деятельности останется для организации ключевым в ближайшие 12—18 месяцев. Кредитный портфель составляет небольшую часть бизнеса и, по мнению АКРА, управляется достаточно рискованно. К таким рискованным активам агентство, в частности, относит примерно 46% совокупных кредитов на конец сентября 2021 года — часть портфеля, предоставленная физическим лицам под залог недвижимости.

В агентстве замечают, что адекватная оценка капитализации и прибыльности банка базируется на высокой в сравнении с прочими российскими банками рентабельности операционной деятельности: коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) за пять последних полных лет был равен 228 б. п., рентабельность среднего капитала за период с 2017-го по середину 2021-го года варьировалась вокруг 25%. Таким образом, стабильная прибыльность деятельности позволяет банку поддерживать комфортные значения балансовой капитализации. По состоянию на начало октября 2021 года достаточность основного капитала по российскому регулированию (Н1.2) составила 10,6%.

Агентство ожидает, что в следующие 12—18 месяцев подтвержденные временем высокие финансовые результаты сохранятся, а показатель Н1.2 останется в пределах 9—12%. Последний во многом будет зависеть от темпа роста гарантийного бизнеса, и не исключено, что соответствующие планы, согласно пониманию АКРА, могут корректироваться менеджментом банка в будущем. Текущий базовый сценарий агентства до конца 2022 года предполагает рост объема гарантий на 35% относительно середины 2021 года.