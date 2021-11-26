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Мошенники распространяют вредоносные программы через фальшивый генератор QR-кодов

10.12.2021 18:15
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Мошенники распространяют программу, которая по легенде должна сгенерировать QR-код, подтверждающий вакцинацию, но в реальности загружает на компьютер пользователя сразу несколько троянов. О такой угрозе сообщает компания «Доктор Веб».

Как указывает разработчик антивирусов, на мошенническом сайте предлагается скачать программу для генерации поддельного QR-кода о вакцинации. Организаторы предупреждают, что услуга якобы бесплатна до 15 декабря, а после этой даты за один код придется заплатить 150 рублей.

«На деле же никакой QR-код пользователь после этих манипуляций не получит — ни даром, ни за деньги. В действительности программа загружает на компьютер несколько троянов», — подчеркивается в сообщении.

По задумке мошенников, жертва должна нажать на красочный баннер «Скачать», который перенаправит ее на популярный файлообменник MEGA. «Далее пользователь должен скачать архив, содержащий exe-файл, который не только сам является стилером, предназначенным для кражи паролей, но и загружает с файлового сервера Discrord на компьютер два дополнительных трояна — майнер и клипер», — рассказывают эксперты по кибербезопасности.

Они предупреждают, что «наличие такого «букета» угроз может существенно подпортить жизнь жертвы». Из-за майнера устройство, вероятнее всего, начнет работать на износ, что приведет к его неожиданному выходу из строя. Не менее опасны стилер и клипер. Первый предназначен для кражи паролей ко всем учетным записям. Это касается как социальных сетей, так и онлайн-банкинга. Клипер подменяет в буфере обмена адреса криптовалютных кошельков и платежных систем. Так, загружая вредоносное программное обеспечение, пользователь может лишиться не только доступа в аккаунты, но и денег, заключают в компании «Доктор Веб».

Как следует из сообщения, антивирус Dr. Web детектирует все компоненты трояна и блокирует доступ к его управляющим серверам.

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