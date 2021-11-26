Лучшее за неделю: ​лучшие вклады декабря и личный опыт в НСЖ

🔸 Уходящий 2021 год уже вышел на финишную прямую, а депозитное ралли еще в самом разгаре. Банки продолжают поднимать ставки по вкладам. И 17 декабря Центробанк, похоже, преподнесет вкладчикам предновогодний подарок. Ставки до 9% годовых. О самых выгодных предновогодних депозитах рассказываем в «Разборе Банки.ру».



🔸 С фондовым рынком для новичка все выглядит непонятно. Акции поначалу кажутся пугающей авантюрой, облигации — не так экстремально, но тоже потребуют знаний и расчетов. Обозреватель Банки.ру по инвестициям Елена Смирнова в этот решила рассказать про свои первые результаты в накопительном страховании жизни. Об этом читайте в рубрике «Личный опыт».



🔸 Несмотря на рост интереса к инвестициям, простые низкорисковые инструменты накопления не теряют популярности. О том, что выбрать — вклад или накопительный счет — и сколько денег можно получить с каждым из вариантов, рассказываем в публикации.

🔸 Получить кредит на жилье без каких-либо проблем можно только в рекламе, на практике везде полно подводных камней. Разбираем все плюсы и минусы займов на новостройки и готовые квартиры здесь.

🔸 Импортозамещение добралось и до пластика премиального уровня. Отечественная платежная система «Мир», уже прибравшая к рукам всех бюджетников и пенсионеров, теперь решила отхватить у Visa и Mastercard еще и кусок клиентского «VIP-пирога». Почта Банк предлагает первую отечественную VIP-карту. Выяснили, в чем она обыгрывает зарубежных конкурентов и в чем уступает им. узнаете из «Разбора Банки.ру».

🔸 За последние десять с лишним лет в поисках надежности и защищенности криптовалюты прошли почти тот же путь, что и обычные деньги, — от бумаги до пластиковых карт. То, как сейчас выглядят защищенные кошельки, узнаем из статьи «Как пощупать виртуальные деньги».



🔸 Дважды обжегся на инвестициях, пока не поменял подход к ним. Герой пятого выпуска подкаста «Это к деньгам» Антон рассказал свою историю неудач. Ее прокомментировала финансовый советник Наталья Смирнова.



🔸 Продолжаем выяснять, куда вложить деньги, чтобы спасти их от инфляции. Рассмотрим еще один способ обогнать цены — вложения в акции с дивидендами. Мы продолжаем спасать наши деньги от инфляции в рубрике FinTok.

🔸 Клиенты российских банков считают рублевый кэшбэк более выгодным по сравнению с баллами и милями, тем не менее программами лояльности без кэшбэка они тоже активно пользуются. О мультиретейловых программах лояльности, которые вместо прямого кэшбэка за покупки предлагают возможность использовать накопленные баллы и мили для оплаты товаров и услуг компаний из разных отраслей, узнаете из исследования Банки.ру.



🔸 Криптобиржа Binance ищет генерального менеджера российского подразделения. Помимо нормотворческих порывов финансовых властей, ему предстоит иметь дело с разъяренными пользователями, на счетах которых без объяснения причин заблокированы круглые суммы денег. О новой волне заморозок на криптобирже читайте в статье.



🔸 Предложения полисов страхования жизни на рынке весьма разнообразны. Давайте посмотрим, для какой цели какой полис лучше выбрать в публикации.



🔸 Желание российского бизнеса успеть выйти на IPO не всегда совпадает со спросом инвесторов. Громкие отложенные выходы на биржи: кто пострадал и стоит ли продолжать мечтать о наполнении своих портфелей ценными бумагами каршерингов или магазинов у дома? О том, почему прекратился бум российских IPO и ждать ли продолжения, читайте здесь.

