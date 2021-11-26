Дворкович назвал причину проблем «Роснано»

Финансовые проблемы «Роснано» — следствие использовавшейся в компании модели финансирования, в рамках которой венчурные инвестиции осуществлялись за счет кредитов. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, в 2015—2021 годах возглавлявший совет директоров госкомпании.

«Отрицательный баланс компании во многом является только следствием модели финансирования, где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих. И процентные выплаты по этим банковским кредитам, особенно в кризисные годы (сразу после 2014 года, например), были запредельными», — подчеркнул Дворкович. По его словам, к другой модели финансирования Минфин был не готов. «Это не критика. Это опять восприятие этой системы. Для нормального финансирования этих инновационных проектов, венчурных проектов, нужны были вложения в капитал, а не кредиты. И тогда все бы нормально сработало», — объяснил он.

Дворкович отметил, что какие-то проекты все равно были бы неудачными, но «в целом портфель был бы положительный, никакой дыры бы в балансе не было».

«Роснано» «в целом принесло огромную пользу, в том числе заплатив нашим госбанкам, которые затем выплачивали дивиденды государству, но баланс «Роснано» из-за этого отрицательный», добавил бывший глава совета директоров госкомпании. Он положительно оценил эффект от работы «Роснано», «особенно с учетом уплаченных налогов, созданных рабочих мест».

«Думаю, что вот эти вот сложности, связанные с облигациями и с общим отношением к «Роснано» как к каким-то потерянным деньгам, временные. Потому что все увидят, что в целом портфель принес успех», — заявил Дворкович.

Компания «Роснано» 19 ноября объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, на которой обсудила «возможные сценарии реструктуризации [долга] в интересах кредиторов». Компания констатировала, что ее «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок». В тот же день Мосбиржа по предписанию ЦБ остановила торги всеми девятью выпусками облигаций «Роснано» на общую сумму 71,58 млрд рублей. ЦБ объяснил, что торги были приостановлены для предотвращения возможности инсайдерской торговли с учетом встречи «Роснано» с узким кругом держателей долга. Уже 22 ноября торги бондами «Роснано» возобновились — в тот день они падали до уровня 70% от номинала.

По состоянию на середину 2021 года обязательства «Роснано» по банковским кредитам составляли 76,4 млрд рублей. Крупнейшими кредиторами компании были Совкомбанк (38 млрд рублей), банк «Санкт-Петербург» (16,5 млрд рублей) и Промсвязьбанк (16 млрд рублей). По облигационным займам выпуски на общую сумму 31,4 млрд рублей защищены гарантиями Минфина (речь идет о выплате номинала долга без учета купона), облигационные выпуски на 40,18 млрд рублей защиты не имеют. Около четверти не защищенного госгарантиями облигационного долга держит опорный для оборонного сектора Промсвязьбанк.

Компания 1 декабря выплатила купон и погасила один из облигационных выпусков, не покрытых госгарантиями, на 4,5 млрд рублей. При этом помощью «ВЭБ.РФ», который управляет «Роснано» с прошлого года, компания не пользовалась, заявил 9 декабря глава ВЭБа Игорь Шувалов.



На конец 2020 года инвестиционный портфель «Роснано» включал 51 проект, в который госкомпания вложила 133,5 млрд рублей. Поступления от них составили 11,1 млрд рублей, что почти вдвое выше показателя 2019 года (6,5 млрд).