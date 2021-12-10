ВТБ запустил центр социальных выплат

ВТБ запускает для своих клиентов центр социальных выплат. Первый этап сервиса социального казначейства позволит клиентам, используя «ВТБ Онлайн», получить информацию о доступных пособиях и оформить заявку на их получение на сайте госуслуг, сообщили в банке, уточнив, что проект реализуется в рамках его утвержденной ESG-стратегии.

Центр социальных выплат доступен на сайте и в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» в разделе «Госуслуги». «В нем клиенты найдут понятный перечень доступных для оформления государственных пособий, объединенных в категории, с описанием каждой из выплат и условий для их получения», — говорится в релизе.

Для оформления соцвыплаты достаточно перейти на нужную страницу единого портала госуслуг и заполнить соответствующую заявку. По прямой ссылке в «ВТБ Онлайн» клиенту откроется форма заявления на «Госуслугах», в которую можно скопировать выбранный для зачисления выплаты номер счета ВТБ. Также пользователь может перейти через «ВТБ Онлайн» на единый портал для оформления универсального заявления на получение всех соцвыплат на карту банка.

В ВТБ подчеркивают, что, согласно утвержденной им ESG-стратегии, банк стремится к полной интеграции с социальным казначейством, когда все федеральные и региональные выплаты доступны онлайн.

«Запуск социального казначейства станет одним из значимых этапов по переводу государственных услуг в цифровой вид. Проект уже получил одобрение главы государства, и мы начали его реализацию на своей площадке. Центр социальных выплат поможет нашим клиентам легко разобраться с оформлением полагающихся им пособий и быстро перейти в нужный раздел портала госуслуг для заполнения заявления. В следующем году сервис социального казначейства заработает в «ВТБ Онлайн» в полном объеме, при этом уже сегодня клиентам, которые начинают получать на карту банка детские выплаты, пенсию или пособия по инвалидности, мы оказываем дополнительную финансовую поддержку и страхуем средства на счетах от мошенничества», — комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.



Банк напоминает, что в 2021 году уже реализовал на сайте и в мобильном приложении ряд сервисов для получения государственных услуг. «Клиенты банка первыми в России получили возможность оформить онлайн налоговой вычет по индивидуальному инвестиционному счету и имущественный вычет для ипотечных клиентов. Кроме того, пользователи «ВТБ Онлайн» могут в несколько кликов распорядиться материнским капиталом в пользу ипотеки без визита в офис», — указано в релизе.