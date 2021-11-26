В России проработают меры ответственности за незаконный оборот цифровых активов

В России планируется развивать правовое регулирование использования цифровых активов, в том числе будет проработан вопрос введения ответственности за их незаконный оборот и использование в качестве средства платежа. Это предусмотрено «Основными направлениями цифровизации финансового рынка на период 2022—2024 годов», проект которых опубликовал Центробанк.

«С целью расширения использования инновационных инструментов на финансовом рынке планируется развивать правовое регулирование утилитарных цифровых прав (УЦП) и цифровых финансовых активов (ЦФА)», — говорится в документе.

Так, на законодательном уровне будут установлены особенности налогообложения операций с такими активами в части уплаты НДС, НДФЛ и налога на прибыль организаций, налогообложения услуг оператора инвестиционной платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, и оператора обмена ЦФА.

«С учетом анализа правовых рисков и возможных негативных последствий компетентными органами при участии Банка России будет проработан вопрос введения ответственности за незаконный оборот и выпуск ЦФА и УЦП, в том числе их использование в качестве средства платежа», — указано в проекте «Основных направлений цифровизации финансового рынка».

В докладе в том числе разъясняется, почему частные криптовалюты не могут выполнять функцию средства платежа: они обладают высокой волатильностью, а также не получили признания мировых регуляторов в связи с возникающими рисками их использования в схемах легализации преступных доходов. Помимо этого, данные активы являются небезопасными в силу повышенного интереса к ним со стороны злоумышленников, подчеркивают в ЦБ.

В 2020 году общий ущерб от преступлений с криптовалютами составил 1,9 млрд долларов. В апреле 2021 года приостановила свою деятельность турецкая криптовалютная биржа Thodex — мошеннические действия руководства компании привели к потере инвесторами вложений на сумму около 2 млрд долларов.



Большинство иностранных регуляторов признают риски, связанные с обращением криптовалют, но подходы к их регулированию разнятся, указывают в ЦБ РФ. При этом в мировой регуляторной практике намечается тенденция к ужесточению регулирования в отношении криптовалют. Так, только с начала 2021 года регуляторами Китая, Индии, Европейского союза, Бразилии, США, Южной Кореи, Гонконга, Канады, Турции и ряда других стран были введены или анонсированы дополнительные требования и ограничения в отношении обращения и использования криптовалют.