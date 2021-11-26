Акции производителя тренажеров Peloton резко подешевели после перезапуска «Секса в большом городе»

Акции производителя тренажеров Peloton подешевели на 11,33%, до 40,69 доллара, за бумагу по результатам торгов 9 декабря после запуска сиквела телесериала «Секс в большом городе», который называется «И просто так». В первом эпизоде сериала один из героев, мистер Биг, умирает от сердечного приступа после тренировки на велотренажере Peloton, поясняет РБК со ссылкой на CNBC.

На торгах в пятницу, 10 декабря, снижение продолжилось — по состоянию на 18:30 мск бумаги компании дешевели на 3,4%. Еще одна причина падения — банк Credit Suisse 10 декабря снизил целевую цену cо 112 до 50 долларов за акцию компании и изменил рейтинг бумаг с «выше рынка» на «нейтральный». В этом году акции Peloton подешевели уже более чем на 70%.

Компания Peloton уже выступила в защиту своих велотренажеров. Профилактический кардиолог и член консультативного совета Peloton по вопросам здоровья доктор Сюзанна Стейнбаум заявила, что смерть Бига была вызвана его «экстравагантным образом жизни».

«Я уверена, что поклонники «Секса в большом городе», как и я, опечалены новостью о том, что мистер Биг умер от сердечного приступа. Он вел образ жизни, который многие назвали бы экстравагантным — коктейли, сигары и большие стейки, — и был подвержен серьезному риску, поскольку в шестом сезоне у него уже был сердечный приступ», — заявила Стейнбаум.

