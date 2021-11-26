В Москве испытателям подросткового «Спутника» выплатят по 15 тыс. рублей

В Москве участникам третьей фазы испытаний подростковой вакцины «Спутник М» выплатят по 15 тыс. рублей, выяснил РБК. Компенсацию смогут получить лишь 500 участников, согласившихся сдать пять раз по ходу исследования анализ крови.



Исследование проходит на базе 12 медицинских учреждений, среди них десять детских поликлиник и две больницы, все медорганизации подведомственны департаменту здравоохранения Москвы. Для того чтобы получить денежные средства, подросток должен получить два компонента вакцины и в дальнейшем пять раз сдать кровь на иммуногенность.

Как рассказала одна из сотрудниц медучреждения, до того как подросток будет допущен до исследований, он должен сдать кровь на антитела к вирусу, если антитела найдут, он не будет допущен до исследований. Если антител нет, ему следует пройти ряд других анализов, в том числе клинический, биохимический анализ крови, сдать ПЦР-тест и мочу. Если все анализы будут в норме, несовершеннолетнего пригласят на первую вакцинацию.

Другой собеседник издания пояснил, что наблюдение за ребенком проводится в течение года. В это время подросток будет вести дневник вакцинируемого, кроме того, врачи с помощью телемедицинских технологий будут следить за состоянием ребенка удаленно. Всего потребуется посетить медучреждение четыре — пять раз для сдачи анализов, добавляют в одном из учреждений.



В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы подтвердили факт того, что участники испытаний вакцины «Спутник М» смогут получить денежную компенсацию в размере 15 тыс. рублей. Однако речь идет о выплате такой компенсации только 500 участникам из 3 тыс., которым дополнительно будет предложено сдать анализ крови на иммуногенность в первый, на 28-й, 42-й, 90-й и 180-й день исследований. «Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо», — сообщили РБК в ДЗМ в ответ на запрос.