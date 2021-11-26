​Почта Банк повысил ставки по вкладу «Пенсионный+»

Почта Банк улучшил условия по целевому вкладу для пенсионеров «Пенсионный+»: максимальная ставка достигла 7,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Как уточнили в банке, чтобы получить максимальную доходность, нужно перевести в банк пенсию и совершать по карте банка повседневные операции на общую сумму свыше 10 тыс. рублей в месяц. Условия действуют как для новых клиентов-пенсионеров, так и для тех, кто уже давно перевел пенсию в банк.



«Главным преимуществом этого вклада является возможность добавлять средства во вклад из получаемой пенсии или другого дохода. А доход по этому депозиту вы начнете получать уже с первого месяца, а не в конце срока действия вклада. Проценты будут каждый месяц начисляться на текущий сберсчет (где тоже действует процент на остаток), и вы сможете распоряжаться этими средствами по своему усмотрению», — говорится в релизе.

Вклад можно открыть на девять месяцев на любую сумму от 50 тыс. рублей.