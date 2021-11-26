Топ-менеджеры крупнейших компаний продали акции более чем на 63 млрд долларов

В 2021 году основатели и топ-менеджеры крупнейших американских компаний за январь — ноябрь распродали акции этих компаний на 63,5 млрд долларов, или на 50% больше, чем за весь 2020 год (42,27 млрд). Из общей суммы 63,5 млрд долларов почти две трети — 41 млрд — пришлись на бумаги технологических компаний. Основатели и управленцы продают акции из-за рекордного роста котировок и ожидаемых изменений в налоговом законодательстве, пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно данным исследовательской фирмы InsiderScore, в 2021 году 48 топ-менеджеров выручили от продажи акций компаний, в которых они работают, более чем по 200 млн долларов каждый, что почти в четыре раза превышает средние показатели с 2016 по 2020 год.

Многие миллиардеры продавали акции впервые за последние несколько лет. Помимо гендиректора Tesla Илона Маска, от ценных бумаг избавлялись наследник основателей Estee Lauder Рональд Лаудер и основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Семья Уолтон, которая владеет компанией Walmart, увеличила продажи вчетверо по сравнению с прошлым годом — до 6,5 млрд долларов, а основатель и руководитель Meta Platforms Марк Цукерберг — в семь раз.

Основатель Amazon.com Джефф Безос обычно продает акции компании на сумму около 10 млрд долларов в год, чтобы финансировать свое космическое предприятие Blue Origin. В этом году он продал на 25% меньше акций, получив примерно такую же сумму благодаря тому, что цена акций Amazon.соm за последние два года выросла вдвое.

Ноябрьские распродажи на сумму 15,6 млрд долларов произошли на фоне возможного введения «налога на миллиардеров», под действие которого подпадают самые состоятельные люди США, отмечает WSJ.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в прошлом месяце продал половину своего пакета акций компании примерно на 374 млн долларов до вычета налогов. Аналитики считают, что этот шаг может быть связан с введением в 2022 году штатом Вашингтон 7-процентного налога на долгосрочный прирост капитала. Представитель Microsoft заявил, что CEO компании продал акции «по причинам личного финансового планирования и диверсификации».

Еще один всплеск продаж произошел в мае, когда топ-менеджеры компаний реализовали акции на 13,12 млрд долларов после сильных отчетов о доходах.