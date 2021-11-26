Топ-менеджеры крупнейших компаний продали акции более чем на 63 млрд долларов
В 2021 году основатели и топ-менеджеры крупнейших американских компаний за январь — ноябрь распродали акции этих компаний на 63,5 млрд долларов, или на 50% больше, чем за весь 2020 год (42,27 млрд). Из общей суммы 63,5 млрд долларов почти две трети — 41 млрд — пришлись на бумаги технологических компаний. Основатели и управленцы продают акции из-за рекордного роста котировок и ожидаемых изменений в налоговом законодательстве, пишет газета The Wall Street Journal.
Согласно данным исследовательской фирмы InsiderScore, в 2021 году 48 топ-менеджеров выручили от продажи акций компаний, в которых они работают, более чем по 200 млн долларов каждый, что почти в четыре раза превышает средние показатели с 2016 по 2020 год.
Многие миллиардеры продавали акции впервые за последние несколько лет. Помимо гендиректора Tesla Илона Маска, от ценных бумаг избавлялись наследник основателей Estee Lauder Рональд Лаудер и основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Семья Уолтон, которая владеет компанией Walmart, увеличила продажи вчетверо по сравнению с прошлым годом — до 6,5 млрд долларов, а основатель и руководитель Meta Platforms Марк Цукерберг — в семь раз.
Основатель Amazon.com Джефф Безос обычно продает акции компании на сумму около 10 млрд долларов в год, чтобы финансировать свое космическое предприятие Blue Origin. В этом году он продал на 25% меньше акций, получив примерно такую же сумму благодаря тому, что цена акций Amazon.соm за последние два года выросла вдвое.
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
|
+443.14%
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+231.23%
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+224.71%
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+221.56%
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+219.43%
Ноябрьские распродажи на сумму 15,6 млрд долларов произошли на фоне возможного введения «налога на миллиардеров», под действие которого подпадают самые состоятельные люди США, отмечает WSJ.
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в прошлом месяце продал половину своего пакета акций компании примерно на 374 млн долларов до вычета налогов. Аналитики считают, что этот шаг может быть связан с введением в 2022 году штатом Вашингтон 7-процентного налога на долгосрочный прирост капитала. Представитель Microsoft заявил, что CEO компании продал акции «по причинам личного финансового планирования и диверсификации».
Еще один всплеск продаж произошел в мае, когда топ-менеджеры компаний реализовали акции на 13,12 млрд долларов после сильных отчетов о доходах.