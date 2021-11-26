Средняя стоимость новостроек в Москве превысила 300 тыс. рублей за метр

В ноябре 2021 года стоимость новостроек Москвы впервые за всю историю рынка преодолела отметку в 300 тыс. рублей за 1 кв. м. Сейчас средний «квадрат» на первичном рынке столицы стоит 302 тыс. рублей, говорится в исследовании аналитиков ЦИАН. За месяц показатель вырос на 1,8%.

По оценке ЦИАН, средняя стоимость 1 кв. м первичного жилья в Старой Москве за месяц выросла на 1,5%, до 325,8 тыс. рублей. В Новой Москве «квадрат» подорожал на 3,6%, до 208 тыс. рублей.



За год цены в Москве в старых границах увеличились на 33,3%, а в Новой Москве — на 22,4%.

По данным компании «Метриум», в III квартале 2021 года средняя цена 1 кв. м в новостройках Новомосковского административного округа (НАО) впервые превысила 200 тыс. рублей, поднявшись до 203 тыс.

