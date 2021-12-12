СберБанк запустил в приложении сервис «Дать в долг»

В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» появился новый сервис, который поможет клиентам выстраивать комфортные отношения с теми, кто занимает деньги. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, пользователю больше не понадобится напоминать знакомым и друзьям, кто и сколько ему должен, это сделают уведомления от приложения.

«У нас получился сервис, который помогает не забыть об одолженной сумме. Помимо напоминаний, упрощается сама переписка по вопросу переведенных денег, становится намного проще и одолжить кому-то нужную сумму, и вовремя вернуть долг», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» СберБанка Алексей Круглов.



Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в «Диалоги» и выбрать чат с человеком, которому планируется перевод денег, нажать на «+» и выбрать новую категорию «Дать в долг». Затем нужно указать сумму и дату возврата. После перевода получателю придет push-уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат долга.

Когда приблизится дата возврата денег, должник получит push-уведомление с напоминанием, что через несколько дней нужно будет вернуть долг. Уточняется, что все расчеты пользователь производит полностью самостоятельно — приложение не списывает деньги со счета, а только деликатно напоминает человеку, что пора бы вернуть долг.