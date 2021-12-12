​Более 500 офисов ВТБ будут работать по субботам в декабре

В декабре ВТБ принял решение дополнительно открыть для своих клиентов более 60 офисов, которые будут работать по субботам, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Общее число отделений, в которых физлица смогут решить свои финансовые вопросы в выходной до конца года, вырастет почти до 540, уточнили в ВТБ, добавив, что это 40% всей сети.



Дополнительные офисы, работающие в субботу, уже появились в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, Астраханской, Калининградской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Пензенской и Ярославской областях, Краснодарском и Пермском краях, в Удмуртской Республике и Татарстане, а также Ханты-Мансийском автономном округе — Югра.

Наибольшее число отделений, открытых в субботу, доступно клиентам ВТБ в Москве и Московской области (159) и в Санкт-Петербурге и Ленобласти (40).