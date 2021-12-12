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​Банк «Открытие» откроет кредитную линию УГМК на 12,8 млрд рублей

12.12.2021 18:36
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие

Банк «Открытие» профинансирует крупный проект экологичного производства черновой меди УГМК, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Кредитная линия на 12,8 млрд рублей сроком на восемь лет будет открыта АО «Святогор» — предприятию группы УГМК, одной из крупнейших горно-металлургических компаний России. Банк профинансирует модернизацию производства черновой меди за счет использования современной экологически чистой технологии Ausmelt», — говорится в релизе.

Уточняется, АО «Святогор» имеет полный технологический цикл получения черновой меди, мощность его производства составляет около 80 тыс. тонн в год. Согласно планам, кредитная линия банка «Открытие» позволит использовать на предприятии передовую технологию в области энергопотребления и экологической безопасности Ausmelt.

«Этот метод плавки минимизирует вредное влияние производства на окружающую среду, позволяя утилизировать весь объем технологических газов. Его использование способствует выводу производства меди в регионе на самый современный мировой уровень и при этом увеличению мощности производства до 110 тысяч тонн в год», — рассказали в банке.

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Наталья Смирнова

старший вице-президент, руководитель блока клиентского серви...
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