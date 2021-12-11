Почта Банк запустил сервис для самозанятых в мобильном приложении

Почта Банк предлагает самозанятым зарегистрироваться в мобильном приложении или интернет-банке и получить удобные онлайн-сервисы для ведения своего бизнеса. В дополнение — статус зарплатного клиента банка и возможность получить кредит на особых условиях, сообщили в банке.

«Пройдя за две минуты простую процедуру в мобильном приложении, вы официально регистрируетесь как самозанятый в ФНС. При этом вам не нужно для этого посещать ни ФНС, ни отделение банка, если вы уже являетесь клиентом банка. Не клиенты банка могут также полностью удаленно пройти процедуру идентификации через Единую биометрическую систему, открыть в банке счет и зарегистрироваться в качестве самозанятого», — говорится в релизе.

Сервис «Веду бизнес» собрал все самые важные и необходимые предпринимателю в ежедневной работе функции. В личном кабинете можно: формировать чеки по наличной и безналичной оплате товаров и услуг; формировать справки о постановке на учет и доходах; получать информацию о начисленных налогах, задолженности и пени; оплатить налоги в один клик или любые другие платежи; сняться с учета в ФНС.

Уточняется, что при регулярном поступлении денег на счет (от 20 тыс. рублей ежемесячно в течение трех месяцев) самозанятый получает все преимущества зарплатного клиента:

до 7,5% годовых на минимальный остаток средств на сберегательном счете;

бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах до 30 тыс. рублей ежемесячно и другие бонусы.

Кроме того, добавили в финучреждении, самозанятые могут получить кредит на особых условиях. «Для самозанятых, зарегистрированных в Почта Банке, существенно повышаются шансы на получение кредита, а также они могут рассчитывать на льготные условия по кредиту. Банк, видя доход предпринимателя и движение средств на его счете, может одобрить ему больше сумму кредита и предложить более привлекательную ставку», — отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Сервис «Веду бизнес» запущен для устройств, работающих на платформе Android. В ближайшее время он станет доступен и для владельцев смартфонов на ОС iOS.

