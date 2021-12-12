«Эквифакс»: банки РФ нарастили выдачу кредитных карт

Российские банки по итогам десяти месяцев 2021 года выдали 10,8 млн кредитных карт, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс».

Совокупный объем средств, выданных по кредитным картам за десять месяцев этого года, составил 763 млрд рублей, увеличившись по отношению к такому же периоду 2020-го на 51%.

Средний лимит по кредитным картам уменьшился и в среднем по итогам октября составил 68,4 тыс. рублей, что на 3,3% меньше, чем в октябре 2020-го.

Совокупный портфель кредитных карт по итогам прошлого года достиг 1,174 трлн рублей, увеличившись на 25,7% к октябрю 2020-го.

Уровень риска портфеля кредитных карт (просроченных более 90 дней кредитов) в целом на конец декабря остался на уровне 6,02% (на 0,43 процентного пункта выше уровня на 31 декабря 2020 года).

В топ-пятерку регионов по объему выдачи кредитных карт в октябре вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Иркутская область и Красноярский край.

