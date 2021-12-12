Fitch оценило перспективы российского страхового сектора в 2022 году

Прогноз по российским секторам страхования жизни и страхования иного, чем страхование жизни, является нейтральным, отмечает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в своем новом отчете. По мнению аналитиков, сектор страхования иного, чем страхование жизни, в России демонстрирует хорошие андеррайтинговые показатели, но диверсификация источников роста слабая.

«Ведущие страховщики в секторе будут иметь хорошую гибкость в плане управления комбинированным коэффициентом, в то время как страховым компаниям меньшего размера будет все сложнее сохранять доступ на прибыльные сегменты рынка. Основываясь на трендах 2021 года, мы ожидаем, что рост премий в секторе страхования иного, чем страхование жизни, будет коррелировать с объемами потребительского кредитования, в то время как бизнес, помимо банкострахования, имеет ограниченные возможности для роста», — полагают в Fitch.

Как отмечается, нейтральный прогноз по российскому сектору страхования жизни отражает ожидания Fitch, что операционная среда в 2022 году будет в целом стабильной. Согласно прогнозу, рост премий по страхованию жизни замедлится ввиду более слабого спроса на гибридные и другие продукты накопительного страхования, учитывая их долгосрочный и низколиквидный характер. Очень низкие объемы досрочного выхода страхователей из полисов и адекватное соответствие между активами и обязательствами должны предотвратить существенные возвраты премий у российских компаний по страхованию жизни в случае неблагоприятного ужесточения регулирования процесса продаж (после вмешательства регулятора в 2019 году), и эти условия должны поддержать прибыльность.

Напомним, Центробанк России ввел новые пруденциальные требования для российских страховых компаний в июле 2021 года. Fitch рассматривает это как заметное ужесточение относительно предыдущего режима и ожидает, что реформа приведет к существенному уменьшению запаса регулятивного капитала у большинства страховщиков. В то же время новые требования, вероятно, укрепят структуру капитала у страховых компаний, считают аналитики.

Пять из шести рейтингуемых Fitch российских страховых компаний имеют «стабильные» прогнозы по рейтингам, что отражает ожидания экспертов, что эти компании будут демонстрировать показатели кредитоспособности, подкрепляющие их текущие рейтинги, в ближайшие 12—24 месяца.