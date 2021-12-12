​«Дочка» СберБанка на Украине сменила название на МР Банк

«Дочка» СберБанка на Украине официально сменила название на Международный резервный банк, сокращенно — МР Банк. Об этом сообщило украинское издание «Минфин», ссылаясь на письмо, которое банк разослал контрагентам.



«Сбербанк на Украине сменил название на Международный резервный банк (МР Банк), на английском языке — International Reserve Bank или IR Bank», — говорится в письме банка.

В документе говорится, что 9 декабря 2021 года зарегистрирована новая редакция устава банка. Название учреждения изменено с АО «Сбербанк» на АО «Международный Резервный Банк», на английском языке — International Reserve Bank, или IR Bank.

«Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между нашими финансовыми учреждениями», — говорится в письме банка, которое было направлено в адрес других украинских банков.

Ранее ТАСС сообщал, что Хозяйственный суд Киева постановил предоставить украинской «дочке» СберБанка девятимесячную отсрочку для смены названия — до 11 августа 2022 года. Отмечалось, что основанием для этого стала необходимость совершения «дочкой» СберБанка ряда процедур по изменению названия, сроки выполнения которых зависят от третьих лиц. «Больше времени нужно и с учетом разветвленности сети банка, числа клиентов и держателей карт с названием «Сбербанк». Такие карточки подлежат изъятию, в то же время деятельность по предоставлению банковских и финансовых услуг банка должна быть непрерывной», — говорилось в решении суда.

Ранее Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев) использовать название «Сбербанк» на украинской территории. Последующая апелляция кредитной организации результатов не дала — суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Российский банк принял решение изменить название своей дочерней организации на Украине на Международный резервный банк (МР Банк).

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта 2021 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о продлении на три года санкций в отношении дочерней структуры СберБанка. Санкции предполагают, в частности, запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, на возвращение межбанковских депозитов и кредитов, средств с корреспондентских счетов, субординированного долга. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих банков.