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​ВТБ повысил доходность по вкладам для состоятельных клиентов

12.12.2021 19:00
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ повышает процентные ставки по депозитам «Ценность достижений», «Вклад в будущее Привилегия» и «Большие возможности Привилегия» для состоятельных клиентов. Максимальная доходность в 8,3% годовых предусмотрена по депозиту «Ценность достижений», сообщила пресс-служба кредитной организации.

Вклад «Ценность достижений» открывается на новые для банка средства, которые можно разместить в отделениях ВТБ на срок 370 дней. Минимальная сумма размещения составляет 2,5 млн рублей. Депозит предусматривает возможность пополнения и частичного снятия, при этом клиенты могут внести дополнительные суммы новыми для банка деньгами. Расходные операции допустимы в пределах неснижаемого остатка.

Максимальная базовая ставка по депозиту «Вклад в будущее Привилегия» для состоятельного сегмента на срок два года повышается до 7,45% годовых в рублях, с капитализацией процентов клиенты могут получить доходность до 8% годовых. Операции по пополнению и частичному снятию средств по депозиту не предусмотрены.

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Максимальная доходность по вкладу «Большие возможности Привилегия» для состоятельных клиентов на срок два года увеличивается до 7,38% годовых в рублях с учетом капитализации процентов. Продукт дает возможность пополнять и снимать средства в пределах неснижаемого остатка.

«Клиенты могут разместить средства на депозитах на срок от 91 до 730 дней в любой из трех валют: рублях, долларах США или фунтах стерлингов. Процентная ставка по вкладам зависит от суммы и срока размещения. Проценты ежемесячно капитализируются на счет вклада или выплачиваются на текущий счет по выбору клиента. По продуктам предусмотрена автоматическая пролонгация по ставкам, действующим на дату окончания действия вклада», — говорится в релизе.

Уточняется, что при подключении опции «Сбережения» к Мультикарте «Привилегия» доходность по этим депозитам может увеличиться на величину до 1 процентного пункта годовых. Открыть их можно в «ВТБ Онлайн», устройствах самообслуживания или непосредственно в отделениях банка. В банкоматах открытие вкладов возможно только в рублях.

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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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