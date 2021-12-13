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СМИ: Robokassa ищет нового собственника

13.12.2021 08:48
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1 Время прочтения: 3 минуты
Источник
Banki.ru

Собственники платежного агрегатора Robokassa решили продать бизнес и ищут покупателя среди крупных банков — среди них ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк и МТС Банк, но круг может быть значительно шире, пишет «Коммерсант», ссылаясь источники. В пресс-службе Robokassa в выходные не ответили на запрос издания.

Согласно данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, учредитель Robokassa — Paysend Group Limited (Великобритания). Бенефициаром компании Robokassa является гражданка Кипра Эльвира Абдулкеримова. По словам источников издания, собственником Robokassa является семья Абдулкеримовых.

Собеседники на платежном рынке считают продажу бизнеса Robokassa логичным решением. По словам одного из них, причины, по которым собственник принял такое решение, могут заключаться в том, что из-за ограничений ЦБ, который активно борется с проведением серых платежей, заработки агрегаторов резко упали, так как многие компании в этом сегменте выживали за счет именно такого платежного трафика — он позволял зарабатывать до 15% на эквайринговых комиссиях. На легальном платежном рынке агрегаторам сложно составить конкуренцию крупным российским банкам, которые сейчас уже представлены во всех сегментах, добавил другой собеседник издания. Также ЦБ активно развивает свои платежные сервисы с низкими комиссиями, что снижает доходность эквайрингового бизнеса даже для крупнейших игроков. Чтобы задержаться на этом рынке, платежные агрегаторы должны искать новую модель развития, поскольку классическая модель предоставления услуг карточного эквайринга исчерпывает себя, пояснил собеседник издания.

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