Россиянам в 35 раз чаще стали звонить роботы-мошенники

Осенью 2021 года мошенники стали звонить россиянам с помощью роботов-помощников в 35 раз чаще, чем в начале года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Kaspersky Who Calls. Злоумышленники имитируют голосовое меню банка, продолжая разговор только с теми, кто потенциально готов поверить в обман.

«Зачастую схема такова: человеку поступает звонок, фейковый робот банка сообщает, что от имени владельца счета было произведено некое действие. Например, была отправлена заявка на получение кредита или запрошен перевод крупной суммы денег. Далее абонента просят нажать в тональном режиме 1, если он действительно запрашивал ту или иную операцию, и 2 — если нет. Во втором случае клиента переводят на специалиста службы безопасности банка, разумеется, фальшивого. Цели таких звонков — выманить деньги и платежные данные абонентов», — пояснил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

Он уточнили, что после «переключения на специалиста» мошенники под видом сотрудников банков могут выманить платежную информацию (например, CVC) или код из СМС, который подтверждает вход в онлайн-банк с устройства преступника.

О схеме обмана с помощью голосовых помощников знают в Банке России. В регуляторе добавили, что такой звонок может ослабить бдительность клиента. В ЦБ также сообщили, что в 2020 году выявили и отправили на блокировку 26,4 тыс. телефонных номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. За три квартала этого года Центробанк инициировал блокировку уже более 42 тыс. преступных номеров.

Тренд на увеличение числа мошеннических звонков с помощью роботизированных помощников по сравнению с прошлым годом подтвердили в ВТБ и «Зените». Этот способ более вредоносный, так как уровень доверия к цифровым помощникам у жертв выше, считает начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков: у человека складывается впечатление, что информация передается в систему напрямую, минуя живого оператора.

«По-прежнему самым действенным средством защиты является бдительность людей. Никому нельзя раскрывать секретную информацию: ПИН-код, номер карты, имя владельца, CVV, СМС-коды. Все внешние звонки с вопросами о платежах, счетах и подобном необходимо верифицировать, позвонив самостоятельно по номеру телефона, указанному на официальном сайте банка или на карте», — подчеркнул директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

С использованием роботов-помощников расходы мошенников на человеко-часы снижаются как минимум в два-три раза, оценил ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Он добавил, что своего рода «конверсия» этого способа обмана должна быть в два-три раза выше, чем от обычного человеческого прозвона, поскольку это относительно новая история. По предположениям юриста, еще несколько месяцев эффективность преступных звонков с помощью роботов-помощников снижаться не будет.