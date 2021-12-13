«СберБизнес» стал доступен для англоязычной аудитории

СберБанк представил локализованную бета-версию интернет-банка «СберБизнес» для корпоративных клиентов. Веб-версия получила адаптированный перевод и призвана облегчить работу англоязычным предпринимателям — клиентам «Сбера», сообщается в релизе кредитной организации.

«Уже в бета-версии клиентам доступен широкий перечень разделов на английском: «Счета и платежи», «Выписки и отчеты», «Контрагенты и бенефициары», «Справки, шаблоны и автоплатежи», «Зарплатный проект», «Внешнеэкономическая деятельность», «Конверсия валюты» и многие другие. Работа по адаптации интерфейса продолжается», — говорится в сообщении.

Как поясняется, локализованная версия стала ответом разработчиков интернет-банка на пожелания корпоративных клиентов «Сбера», в том числе крупных международных компаний. Сейчас англоязычная бета-версия доступна для 1 тыс. пользователей «СберБизнеса». Полномасштабный тираж бета-версии запланирован на будущий год.

При этом каждый клиент может подключить локализованную версию, не дожидаясь, пока она станет доступной автоматически. Для этого достаточно обратиться к специалистам поддержки банка или клиентскому менеджеру компании в «Сбере».



Пока локализация доступна только для веб-версии «СберБизнеса». Ее аудитория, как напоминают в «Сбере», насчитывает 2 млн компаний из различных отраслей и сегментов бизнеса — от крупнейших холдингов и корпораций до индивидуальных предпринимателей.