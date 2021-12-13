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СберБанк проводит новогоднюю акцию по рефинансированию потребкредитов

13.12.2021 12:03
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Клиенты «Сбера» получили возможность рефинансировать потребительские кредиты по сниженной ставке. Как следует из сообщения банка, распространенного в понедельник, в рамках новогодней акции предлагается ставка от 5,9% годовых по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование» при сроке кредитования от 13 месяцев.

«Такая ставка назначается в первый месяц использования кредита, после чего будет установлена базовая ставка (от 10,9% в зависимости от суммы кредита). По кредитам до 12 месяцев в рамках акции доступна ставка от 8,9% годовых. Предложение действует с 1 декабря», — уточняется в релизе.

В банке напоминают, что ранее, в ноябре, он улучшил и условия оформления потребительских кредитов без обеспечения. Так, по кредитам на срок от 13 месяцев включительно также была утверждена специальная ставка 5,9%. Для клиентов с годовой подпиской «СберПрайм+» она будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц. После окончания этого периода действует базовая ставка, которая также была снижена в рамках акции: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9% до 8,9%, от 13 месяцев — с 11,9% до 10,9%.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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