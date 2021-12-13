Банк России предлагает расширить инвестиционные возможности ПИФов

Инвестиционные возможности паевых инвестиционных фондов планируется расширить. Проект соответствующего указания опубликовал Центробанк для оценки регулирующего воздействия.

«Банк России предлагает увеличить с 42 до 79 перечень индексов, при следовании которым лимит на инвестиции паевого инвестиционного фонда в активы одного лица увеличивается с 13% до 20%», — указывает, в частности, регулятор, подчеркивая, что это расширит инвестиционные возможности ПИФов и будет способствовать появлению на рынке новых продуктов.

Расширяется и перечень активов, доступных для инвестиций. Имущество открытых ПИФов можно будет вкладывать в расчетные производные финансовые инструменты, стоимость которых зависит от изменения стоимости биржевых товаров. Предлагается также снизить минимальную долю ликвидных активов в открытых ПИФах с 5% до 3%. Это позволит управляющим компаниям открытых ПИФов, у которых наблюдается небольшой отток клиентов, перенаправить высвобожденные ресурсы на инвестиционные цели.

Активы закрытых ПИФов для неквалифицированных инвесторов разрешается инвестировать в нежилые здания и помещения сразу после введения их в эксплуатацию при условии, что они сданы в аренду по среднесрочным договорам на рыночных условиях. Документ также снижает сумму входа в закрытые ПИФы для неквалифицированных инвесторов с 300 тыс. до 100 тыс. рублей.

При этом устанавливается запрет на инвестирование средств ПИФов, в том числе предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов, в цифровые валюты и финансовые инструменты, стоимость которых зависит от курсов цифровых валют. Ранее Банк России рекомендовал не инвестировать в такие активы.

Инициативы Банка России позволят не только повысить инвестиционный потенциал ПИФов, но и усилят защиту прав инвесторов, подчеркивает регулятор.



Предложения и замечания по проекту указания принимаются до 27 декабря 2021 года.