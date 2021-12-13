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Компанию VK возглавил Владимир Кириенко

13.12.2021 14:41
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK. О соответствующем решении совета директоров компания VK (бывшая Mail.ru Group) сообщила в понедельник.

«VK Company Limited <…> сообщает, что совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором «VK (Россия)». Решение вступает в силу немедленно. Владимир сменит на этом посту Бориса Добродеева, который в начале этого месяца после изменения акционерной структуры компании «МФ Технологии» заявил о намерении покинуть позицию генерального директора VK.

В конце ноября этого года СберБанк продал Газпромбанку 36% акций АО «МФ Технологии» — компании, контролирующей 57,3% голосующих акций VK. В начале декабря группа «Согаз» купила пакет в 45% акций компании «МФ Технологии» у холдинга USM Алишера Усманова. Из материалов по этой сделке следовало, что еще 9% «МФ Технологий», которые принадлежали USM, получил Газпромбанк. Последний потом передал свои 45% «МФ Технологий» холдингу «Газпром-медиа». Информагентство РБК в связи с этими изменениями анонсировало со ссылкой на свои источники смену руководства VK, уточняя, что новым главой компании станет сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

В справке VK указано, что «у Владимира Кириенко обширный опыт прямых инвестиций в российские компании и IT-бизнес. С 2017 года он был первым вице-президентом «Ростелекома», с 2016 по 2017 год — старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом. До прихода в «Ростелеком» Владимир был председателем совета директоров ООО «Капитал» c 2011 года, а с 2008 по 2011 год — председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка».

Владимир Кириенко окончил Высшую школу экономики по специальности «экономика и финансы фирмы», а также получил степень Executive MBA в Московской школе управления «Сколково».

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